GAGNEZ une copie de «Doctor Sleep» avec la mise en scène du réalisateur sur Blu-ray + Digital!

Facilement l’un des meilleurs films d’horreur de l’année dernière, Mike Flanagan«S Docteur sommeil est désormais disponible sur les plateformes VOD, ainsi qu’en 4K Ultra HD et Blu-ray. La sortie comprend la très attendue Director’s Cut prolongée, qui dure 3 heures (180 minutes), par rapport à la projection théâtrale de 152 minutes.

Bloody Disgusting a (2) copies Blu-ray + Digital pour que certains lecteurs chanceux puissent participer et gagner. Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les gagnants seront choisis au hasard. Pas de boîtes postales. Seulement nous.

Doctor Sleep est une adaptation du roman du même titre de Stephen King ainsi qu’une suite de The Shining de Stanley Kubrick. Ewan McGregor dirige le casting en tant que Danny Torrance adulte, avec Rebecca Ferguson comme Rose the Hat, Kyliegh Curran comme Abra Stone, et Alex Essoe comme Wendy Torrance.

Dans Doctor Sleep, toujours irrévocablement marqué par le traumatisme qu’il a enduré enfant au Overlook, Dan Torrance s’est battu pour trouver un semblant de paix. Mais cette paix est brisée quand il rencontre Abra, une adolescente courageuse avec son propre don extrasensoriel puissant, connu sous le nom de «éclat». Reconnaissant instinctivement que Dan partage son pouvoir, Abra l’a recherché, désespéré de son aide contre la Rose impitoyable la Hat et ses disciples, The True Knot, qui se nourrissent de l’éclat des innocents dans leur quête d’immortalité.

Formant une alliance improbable, Dan et Abra se livrent à une brutale bataille de vie ou de mort avec Rose. L’innocence d’Abra et l’étreinte intrépide de son éclat obligent Dan à faire appel à ses propres pouvoirs comme jamais auparavant – faisant face à ses peurs et réveillant les fantômes du passé.

