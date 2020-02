Gal Gadot apportera une nouvelle armure, ainsi que tout ce que nous savons sur cette romance secrète

Gal Gadot a fait peau neuve pour Wonder Woman 1984. Le film amène le super-héros féminin le plus célèbre de DC dans les années 1980, lui donnant un nouveau look épique que les fans ont hâte de voir. Non seulement Diana de Gadot va botter les fesses dans une nouvelle ère, mais elle va également bercer l’un des costumes les plus emblématiques de Wonder Woman. Voici un aperçu de la nouvelle armure de Diana, ainsi que de tout ce que nous savons sur le retour de Chris Pine.

Gal Gadot, star de «Wonder Woman» | Frazer Harrison / .

“Wonder Woman” fait le saut dans les années 80

Des décors et costumes fabuleux aux principaux films

méchant, tout sur la merveille

La suite d’une femme suinte dans les années 1980. Bien que tout le film semble avoir été

super amusant à faire, Diana se sent très seule dans la nouvelle ère.

Le film commencera avec Diana travaillant au Washington D.C.

Musée d’histoire naturelle. En plus de perdre Steve Trevor (Pine) à la fin de la

premier film, Diana a à peu près perdu tout le monde près d’elle au moment où le

Les années 80 tournent autour.

“Elle a perdu presque toutes les personnes qui sont importantes pour elle

parce qu’ils ne sont pas immortels, et sa vie est en fait assez solitaire et spartiate.

En fait, la seule joie qu’elle en retire est quand elle fait

quelque chose pour les gens, si elle peut aider ceux qui en ont besoin », Charles Roven, producteur

sur le film, a expliqué.

Heureusement, Diana trouve une amie dans sa collègue, Barbara Minerva (Kristen Wiig). Le seul problème est que Barbara finira par succomber aux charmes du méchant du film, Maxwell Lord (Pedro Pascal), qui la transforme en la némésis de Wonder Woman, Cheetah.

Avec Diana face à deux méchants en même temps, Pine’s

le personnage revient de façon importante pour l’aider à éliminer Maxwell et Cheetah.

Pine revient en force en «1984»

La réalisatrice Patty Jenkins a été très discrète sur l’histoire de Pine dans Wonder Woman 1984. La seule chose que nous savons avec certitude est que Pine jouera un grand rôle dans le film. La façon dont il a survécu au premier film reste cependant un mystère.

Comme les fans s’en souviendront, Steve a apparemment péri à la fin de

le premier film quand il a fait exploser un bombardier qu’il pilotait pour se débarrasser d’un tas

de gaz toxique. Nous n’avons jamais vu Pine mourir, ce qui donne à Jenkins

petite salle de manœuvre.

Il suffit de dire que le personnage de Pine a en quelque sorte voyagé

à travers le temps dans les années 1980 et se retrouve finalement aider Diana une fois

encore. On ne sait pas comment cela s’est produit, mais nous avons le sentiment que Maxwell avait

quelque chose à voir avec ça.

Bien qu’une partie de l’histoire de son personnage ne soit pas claire, Pine a

a confirmé que la romance de Steve avec Diana est de retour – ce qui est quelque chose que les fans

mouraient d’envie de le découvrir.

Pine dévoile la romance de Diana et Steve

Dans une interview avec Entertainment

Chaque semaine, Pine a expliqué comment la relation de Steve avec Diana a changé

entre le premier film et la suite.

Dans la première Wonder Woman, Steve est arrivé sur la scène au milieu d’une guerre et a apporté un ton très sérieux au film. Avec la suite prévue dans les années 1980, Pine a révélé que Steve avait également subi une cure de jouvence.

“Dans le premier film, j’ai joué le soldat las du monde qui

a vu toute la dépravation que l’humanité est capable d’afficher », l’acteur

partagé. «Et dans celui-ci, je suis beaucoup plus large et joyeux. Mon rôle est

vraiment comme un ami, un amant, un petit ami-garde du corps qui fait de son mieux

pour aider Diana dans sa mission. Je suis comme le Watson pour son Holmes. “

L’idée que Steve jouera plus un rôle de coup de pied latéral

avec Diana semble assez étonnant. Cela ouvre également la porte aux deux

raviver leur romance, ce qui devrait ajouter beaucoup plus de profondeur à l’histoire.

Malheureusement, Pine n’a rien dit d’autre sur Steve

et la romance de Diana, donc les fans devront attendre et voir comment ça se passe.

Et la nouvelle armure de Gadot?

Romance à part, un autre élément passionnant de la suite est

la décision d’apporter l’un des looks les plus emblématiques de Wonder Woman au grand

écrans.

Dans Wonder Woman 1984,

les fans verront Diana porter sa célèbre armure de guerrier doré, un look qui était

fortement présenté dans les bandes dessinées. Jenkins a utilisé des références de la Rome antique pour

concevoir le bouclier de Diana, tandis que la créatrice Lindy Hemming a travaillé sur le

ailes emblématiques du costume.

Le résultat final est quelque chose de vraiment incroyable et très proche des bandes dessinées. Nous avons hâte de voir Diana porter la nouvelle armure, surtout quand elle affronte Cheetah et Maxwell.

Cela dit, Diana portera également son vieux costume rouge et bleu

pour certaines parties du film, ce qui devrait aider grandement les fans

à travers le conseil d’administration.

Les fans peuvent regarder Gadot revenir à l’action lors de la première de Wonder Woman 1984 dans les salles le 4 juin 2020.