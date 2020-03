Gal Gadot chante “Imagine” aux côtés de Mark Ruffalo, Natalie Portman et plus

Nous vivons sans aucun doute des moments complexes, des moments où tout le monde doit être uni au milieu de la contingence des coronavirus, qui a malheureusement fait plusieurs morts et le Mexique ne fait pas exception car hier soir, nous avons appris le premier cas de décès de cette pandémie dans le pays. En ces temps déroutants, sans aucun doute, un message d’espoir convient à tout le monde, et quoi de mieux s’il vient d’une super héroïne comme Gal Gadot..

Il s’avère que l’actrice qui donne vie à Wonder Woman à DCU – Comme la grande majorité en ce moment – elle est isolée dans sa maison, mais elle sentait qu’elle devait faire quelque chose pour tous les habitants de la planète, Donc, comme beaucoup d’artistes, il a pensé à faire quelque chose de très créatif pour égayer ses fans et pas tellement.

Inspiré par un tas de vidéos qui sont devenues virales, comme celle d’un énorme groupe de personnes que tout le monde dans leur maison a commencé à chanter et à jouer pour égayer, Gal Gadot a décidé de télécharger une vidéo couvrant l’une des chansons qui remplit sans aucun doute d’illusions et fait croire à la grande majorité que les choses iront mieux, “Imaginez” le grand John Lennon “.

Et étant l’une des actrices les plus importantes de l’industrie cinématographique, bien sûr, elle ne le ferait pas seule, car pour cela, il a eu l’idée d’inviter (virtuellement) beaucoup de stars de la musique hollywoodienne, car en plus de Gal tout au long du clip vidéo, nous pouvons entendre des chiffres comme Sia, Will Ferrell, Sarah Silverman, Pedro Pascal, Jimmy Fallon, Amy Adams (Lois Lane), Zoë Kravitz –Qui sera la nouvelle Catwoman–, d’autres personnalités du MCU comme lui Mark Ruffalo, Natalie Portman ou la première Wonder Woman, Lynda Carter, chantant le classique de Lennon.

A propos de cette idée, Gal Gadot a déclaré sur son compte Instagram que pendant ce temps, il réfléchissait à ce qui se passait autour de la planète, alors il pensait que c’était la meilleure chose qu’il pouvait faire pour tout le monde, apportez un peu de joie: «Ces derniers jours m’ont fait me sentir un peu philosophique. Vous savez que ce virus a touché tout le monde, tout le monde. Peu importe qui vous êtes, d’où vous venez. Nous sommes tous dans le même bateau, nous allons y arriver ensemble. Imaginons ensemble. Chantez avec nous. Tout l’amour pour vous, de moi et de mes chers amis ».

Sans aucun doute et comme dirait David Bowie, nous pouvons tous être des héros à notre manière et pratiquement tout ce que nous faisons est important pour empêcher la pandémie de continuer à se développer et pour encourager les autres. Mais assez parlé Puis nous quittons la vidéo de Gal Gadot chantant “Imagine” avec un flot d’étoiles: