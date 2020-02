Gal Gadot de Wonder Woman partage des photos avec Brie Larson du capitaine Marvel

La star de Wonder Woman, Gal Gadot, a partagé de nouvelles photos d’elle avec la star du capitaine Marvel, Brie Larson, aux Oscars.

Après avoir joué un rôle de soutien dans Batman v Superman, Gal Gadot a finalement pris le devant de la scène avec la sortie de Wonder Woman en 2017. Reçu des critiques élogieuses et battant des records au box-office, Wonder Woman de Gal Gadot est rapidement devenu l’un des personnages les plus populaires de la franchise DC Extended Universe.

Deux ans plus tard, Brie Larson est devenue la première femme à jouer le rôle principal dans un film des studios Marvel avec Captain Marvel. Le film est également devenu un succès financier, franchissant finalement la barre du milliard de dollars dans le monde entier.

Maintenant, Gal Gadot a utilisé son compte Instagram officiel pour partager sa photo avec Brie Larson aux 2020 Academy Awards. La photo contient une légende qui dit: «Faites l’amour. Pas la guerre », peut-être un clin d’œil au fait que de nombreux fans percevaient les films Marvel et DC comme des rivaux.

Découvrez la photo avec les stars de Wonder Woman et Captain Marvel ci-dessous!

Brie Larson reprendra son rôle de Carol Danvers dans la suite Captain Marvel des studios Marvel. Tous les détails sur le film sont actuellement inconnus, bien que le line-up récemment dévoilé de la phase 4 n’inclue pas Captain Marvel 2, ce qui indique que le film de Brie Larson fait partie de l’ardoise de la phase 5.

Pendant ce temps, Gal Gadot reprendra son rôle de Diana Prince dans la très attendue Wonder Woman 1984. Tous les détails sur l’intrigue sont gardés secrets, mais le film suivrait Diana Prince alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un script qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 4 juin 2020.

Source: Gal Gadot