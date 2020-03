Gal Gadot montre l’armure de l’aigle royal dans Wonder Woman 1984 Poster

Une autre nouvelle affiche de Wonder Woman 1984 avait été repérée dans la nature, avec Gal Gadot arborant l’armure Golden Eagle.

Bien qu’il soit actuellement incertain si Wonder Woman 1984 sortira en salles en juin, cela n’a pas empêché de nouvelles marques de faire surface. Wonder Woman 1984 devait à l’origine sortir en salles en novembre dernier, mais a ensuite été repoussé à une date de sortie d’été pour reproduire le succès du premier film. Nous savons que le film est déjà terminé, il ne reste plus qu’à attendre pour voir s’il sera repoussé ou non à cause du coronavirus.

Une grande partie du marketing de Wonder Woman 1984 a mis l’accent sur Gal Gadot dans l’armure Golden Eagle. Maintenant, une toute nouvelle affiche colorée pour le film à venir qui a fait surface sur Twitter nous donne une fois de plus un aperçu de l’armure Golden Eagle de Wonder Woman. Vous pouvez consulter la nouvelle affiche ci-dessous.

pic.twitter.com/KZZz06vnLH

– DC Comics – Médias (@UniversoDComics) 15 mars 2020

Que pensez-vous de la nouvelle affiche? Êtes-vous un fan de l’armure Golden Eagle de Wonder Woman? Pensez-vous qu’elle ne le portera que dans l’acte final du film? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 5 juin 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant les films touchés par le coronavirus.

Source: Twitter

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.