Gal Gadot pourrait revenir à une franchise rapide et furieuse

À ce stade, le Rapide furieux la série est assez familière avec le phénomène de la mort de la bande dessinée.

Entre Letty Ortiz de Michelle Rodriguez et Han Lue de Sung Kang, il est clair que la mort n’a pas à être permanente dans cet univers cinématographique particulier. Et cela sans même mentionner Brixton Lore d’Idris Elba, qui a apparemment été abattu à plusieurs reprises par Shaw à un moment donné dans le passé, pour revenir dans le Hobbs & Shaw de l’année dernière.

Maintenant, nous entendons de nos sources – les mêmes qui nous ont parlé du retour de Han il y a des mois et que John Cena jouerait le frère de Dom dans Fast & Furious 9 – qu’Universal veut ramener un autre personnage d’au-delà la tombe: Gisele de Gal Gadot, qui, si vous vous en souvenez, a rencontré sa fin dans Fast & Furious 6. Et elle pourrait aussi revenir de façon importante.

D’après ce que nous comprenons, le studio espère avoir la star de Gadot non seulement dans Fast & Furious 10, mais aussi dans le film dérivé entièrement féminin qui est prévu. Rien n’est encore figé à 110%, car il est clair que l’actrice a un emploi du temps chargé, mais l’espoir est certainement de la retrouver dans la franchise à un moment donné, ce qui plairait certainement aux fans.

En regardant plus près de chez vous, et Rapide et furieux 9 court sur la route des théâtres et devrait arriver le 22 mai. Après cela, nous obtiendrons le dixième – et probablement le dernier – de la série, et nous avons récemment appris que diviser l’appel de la franchise en deux parties est une réelle possibilité à ce stade.

Mais dites-nous, aimeriez-vous voir Gal Gadot revenir? Ou essayez-vous de faire revenir des personnages apparemment morts?