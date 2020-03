Gala Gordon, Vanessa Grasse et Tom Forbes – HITC

Le casting de Bulletproof saison 2 épisode 2 voit plus de stars ajoutées au mix.

Nous sommes bien partis!

Pour le moment, se faire des amis avec la télévision est la bonne idée. Ce n’est pas exactement difficile non plus, étant donné qu’il y a encore tellement de contenu de qualité.

C’est le moment idéal pour revenir en arrière et revisiter les favoris familiers aussi, mais le public est actuellement au courant du retour triomphal de Bulletproof sur Sky One.

Noel Clarke et Ashley Walters reprennent respectivement les rôles d’Aaron Bishop et de Ronald «Ronnie» Pike Jr, et la semaine dernière, ils ont donné le coup d’envoi avec un premier épisode explosif.

Ils ont tous deux créé la série aux côtés de Nick Love, et heureusement, la deuxième saison porte toujours ses influences avec fierté, offrant aux fans de Bad Boys, Lethal Weapon et des efforts similaires une autre saison de télévision à chérir.

L’épisode précédent nous a présenté de nouveaux visages, et vous serez heureux de savoir que l’épisode 2 continue de venir…

Bulletproof Saison 2 Episode 2 Cast

Comme indiqué par IMDb, les artistes suivants jouent dans l’épisode 2 de la saison 2 de Bulletproof:

Saif Al-Warith en tant que Jared

Leeshon Alexander comme Brandon

Kirsty Bartolo comme Bagger / Marketgoer

Olivia Chenery comme Scooch

Noel Clarke en tant qu’évêque

David Elliot comme Jonesy

Tom Forbes comme Patrick Straker

Gala Gordon en tant que Anna Markides

Vanessa Grasse comme Jodie

Jason Maza comme Munroe

Lauren McQueen comme Chantel

Hiten Patel en tant que PC Patel

Lucie Shorthouse comme Paige

Tygorah Smith en tant que tireur sur le pont

Vanessa Vanderpuye comme Arjana

Maintenant, prenons un moment pour mettre en lumière les nouveaux arrivants…

Gala Gordon rejoint Bulletproof

Dans le rôle d’Anna Markides, nous avons le merveilleux Gala Gordon.

L’actrice et mannequin argentine-anglaise de 28 ans est amie avec Cara Delevingne et est apparue pour la première fois sur les écrans dans un court métrage de 2016 intitulé Bored Games, selon IMDb.

Cette même année, elle a joué Verity Richardson dans un épisode d’Endeavour et a continué à apparaître dans des films tels que Kids in Love (elle a joué Elena), White Island (Marina), My Best Friend’s Wedding (Dee Dee) et Abigail Fails ( Jude).

Des fans de The Crown de Netflix?

Eh bien, vous vous souviendrez peut-être qu’elle a interprété Christine Keeler dans l’épisode de 2017 “Mystery Man”.

Gala Gordon assiste au printemps Dior Haute Couture

Pleins feux sur Vanessa Grasse

Gala Gordon devrait apparaître tout au long de la saison 2 de Bulletproof, tout comme Vanessa Grasse!

Les fans d’horreur connaissent peut-être l’actrice, car elle a joué Lizzy dans le film 2017 Leatherface, un préquel The Texas Chainsaw Massacre réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury (Inside, Livid).

Elle a également joué dans Roboshark (elle a joué Melody) en 2015, It Came from the Desert (Lisa), Open 24 Hours (Mary) et Astral (Alyssa Hodge).

Vous pouvez la retrouver sur Instagram à @nessgrasse; elle compte actuellement 10,2k abonnés.

Dans Bulletproof, elle incarne le personnage de Jodie.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Tom Forbes débarque!

Rejoignant le mix pour l’épisode 2, nous avons Tom Forbes comme Patrick Straker.

Pour l’avenir, il devrait apparaître dans le très attendu spin-off de Spider-Man Morbius avec Jared Leto. Il jouera Finance Bro, mais il y a beaucoup de travaux antérieurs à connaître au préalable.

Sur le petit écran, il a joué des rôles dans Knightfall (il a joué le Prince Louis), Strike Back (Bruno), Free Rein (James), The Royals (Charlie Madden) et A Young Doctor’s Notebook & Other Stories (Anatoliy) .

Le travail cinématographique comprend And Then I Was French (Matt), Been So Long (Conrad Styron) et Feline (James) en 2018.

Dans d’autres nouvelles, la date de sortie du DVD de Parasite UK a été confirmée.