Galaxy of Adventures Saison 2 débute de nouveaux épisodes / films

Star Wars: Galaxy of Adventures est une série de courts métrages d’animation conçus pour capter l’attention des jeunes enfants qui ne sont peut-être pas prêts pour le live-action Guerres des étoiles films. Ils présentent aux enfants des personnages, leur donnent des scènes abrégées et des arcs d’histoire des films avec une animation élégante, et une nouvelle saison a débuté en ligne. Alors que la première saison d’épisodes s’est concentrée sur les personnages de la trilogie originale, la deuxième saison est passée à la nouvelle trilogie. Découvrez les premiers épisodes de la deuxième saison de Star Wars: Galaxy of Adventures.

Star Wars: Galaxy of Adventures Saison 2

Le premier épisode, “Rey et ses amis contre le premier ordre”, présente Rey, BB-8, Chewbacca, Poe Dameron et Finn travaillant ensemble pour vaincre le premier ordre.

Cependant, contrairement aux autres épisodes de Galaxy of Adventures, celui-ci semble avoir été fabriqué juste pour créer une séquence d’action. Le BB-8 a volé un lecteur de données de ce qui semble être la base Starkiller, puis il y a une séquence de poursuite mettant en vedette des soldats de la première commande et des treadspeeders de The Rise of Skywalker. Vous remarquerez également que, comme il s’agit d’une scène complètement nouvelle qui ne vient pas du cinéma, le dialogue des personnages humains est limité. En fait, il utilise uniquement le dialogue que nous avons entendu dans les films, et il le fait avec parcimonie.

Le prochain épisode, “Kylo Ren et Darth Vader – A Legacy of Power”, met en lumière Kylo Ren alors qu’il suit les traces de Darth Vader, et il crée même des images parallèles entre leurs deux voyages. C’est une bonne représentation du genre de poésie visuelle et narrative dont George Lucas a parlé si souvent.

Enfin, le dernier nouvel épisode est “La Force appelle à Rey”, montrant le début du voyage de Rey alors qu’elle commence à sentir la Force l’appeler, puis à rencontrer Luke Skywalker.

***

Le style d’animation de ce short est amusant, et c’est une belle façon de faire bouchée pour initier les plus jeunes aux aventures de la saga Star Wars. Encore une fois, cela nous donne seulement envie de versions animées des films Star Wars.

