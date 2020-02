Galaxy’s Edge After Hours With a Dark Twist, Disney Channel Fan Fest et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Rise of the Resistance ne sera pas disponible lors d’un prochain événement en dehors des heures normales.

Les options de transport de Walt Disney World voient leurs prix augmenter.

Le 27 août est bien loin, mais certains fans acharnés de Star Wars n’ont pas tardé à acheter des billets pour l’événement Disneyland After Dark qui se déroule cette nuit-là. Cet événement à prix fort donnera aux invités l’accès à de nombreuses offres amusantes et uniques dans Star Wars: Galaxy’s Edge. … Oh, mais pas Rise of the Resistance, la principale attraction de ce pays. Oui, cette attraction ne devrait pas être ouverte pendant l’événement, ce qui a suscité la colère de certains fans. C’est compréhensible: pourquoi payer un supplément pour un événement centré sur une zone sans avoir accès à un chapiteau de cette zone? Cette histoire est sortie à peu près au même moment que l’annonce que l’événement s’est rapidement vendu, ce qui n’impose pas exactement à Disney de changer son style opérationnel. Si vous voulez voir ce genre de changement, ne perdez pas une centaine de dollars lors d’un événement spécial. Cela pourrait inspirer des changements.

En parlant d’événements de fans, il y aura presque certainement beaucoup de fans au prochain Disney Channel Fan Fest. Cette année, le Fan Fest aura lieu à Disneyland et à Walt Disney World, à partir du 9 mai à Anaheim. Si vous voulez passer plus de temps au Fan Fest, j’espère que vous serez à Orlando dans la dernière moitié du mois, où l’événement se reproduira sur trois week-ends consécutifs. Vous aurez la chance de participer à des soirées dansantes spéciales, à des défis triviaux et à rencontrer des stars de spectacles tels que Raven’s Home, Just Roll With It, etc.

Si vous êtes à Orlando en mai, j’espère que vous emmènerez Disney’s Magical Express de l’aéroport à votre hôtel sur place. Si vous choisissez le contraire, vous dépenserez peut-être un peu plus pour le transport. Outre le service Magical Express gratuit, vous pouvez également déposer de l’argent comptant froid et dur sur le service Minnie Van depuis l’aéroport; le montant vient d’augmenter pour les voyages à Port Canaveral pour une croisière Disney, ou pour se rendre à votre hôtel Disney. Après avoir pris le Magical Express plusieurs fois, permettez-moi de souligner: c’est gratuit. Le Minnie Van coûte désormais 155 $ pour se rendre à votre hôtel. Optez pour l’option gratuite.

Mars marque l’arrivée de la première sortie majeure de Walt Disney Pictures de la nouvelle année, Pixar’s Onward. (Malheureusement, je n’étais pas un grand fan du film.) Cela signifie, bien sûr, qu’il y aura des occasions spéciales de rencontre avec des personnages du film, en particulier Ian et Barley (exprimés dans le film par Tom Hollande et Chris Pratt). Le duo sera disponible à Disney California Adventure et à Hong Kong Disneyland en mars; Je le mentionne ici surtout parce que c’est un peu bizarre de voir des versions plus grandes que nature de personnages d’un film qui présente une séquence se moquant de manière ludique de ces situations de rencontre. Pixar mord la main qui les nourrit!

De retour à Orlando pour notre dernière histoire aujourd’hui, Epcot a récemment dévoilé un tout nouveau restaurant, le Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts and Barbecue spot dans le pavillon américain de World Showcase. Comme nous en avons discuté récemment, et comme vous l’auriez peut-être supposé à partir de cette bouchée de nom et de lieu, ce nouveau lieu de barbecue n’est sur le thème de Sam the Eagle des Muppets. Le restaurant est désormais ouvert à tous les clients, mettant en valeur les aliments de toutes les nations (mais principalement de l’Amérique). Je ne suis pas ravi de la prolifération de la propriété intellectuelle à Epcot, mais il s’agit d’une situation rare où le personnage s’intègre assez bien avec la terre. Plus comme ça, s’il vous plaît.

