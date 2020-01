Galaxy’s Edge charge 11 $ pour les sporks, qui étaient auparavant gratuits

“Qu’est-ce que tu fais? Un ustensile Jedi mérite plus de respect! »Merci, Ghost Luke. Des mots plus vrais n’ont jamais été prononcés.

Qu’est-ce qui est le plus sacré de tous les ustensiles de cuisine, à part la cuillère, une combinaison de fourchette et de cuillère, de lumière et d’obscurité. Les Sporks représentent l’équilibre de la Force d’une manière qu’aucun autre instrument ne possède. Disney, sentant cela, a maintenant monétisé manger avec eux à Star Wars: Galaxy’s Edgemalheureusement.

Oui, si vous prévoyez de vous diriger vers le parc à thème susmentionné, vous feriez mieux d’apporter 11 $ si vous voulez manger avec une spork. À l’origine, le parc offrait les instruments gratuitement, car, vous savez, ils sont normaux et rationnels. Mais depuis que les fans les «volent» et vendent les sporks sur eBay pour 150 $, Disney n’a pas d’autre choix que de commencer à les facturer. Si c’est une consolation, au moins vous obtenez un sac de transport doux pour votre spork.

Space Sporks maintenant en vente à Docking Bay 7 dans Star Wars: Galaxy’s Edge à Disneylandhttps: //t.co/heNT1AigER pic.twitter.com/jQk1Oxqsl0

– Disneyland News Today (@dlnt) 27 janvier 2020

Cliquer pour agrandir

Whelp, c’est finalement devenu si mauvais, hein? Comme nous le savons tous, la fréquentation de Galaxy’s Edge est tombée bien en deçà des attentes de Disney, et les parcs hémorragient de l’argent depuis un certain temps maintenant. Bien sûr, les parcs à thème sont chers, nous pouvons tous assumer cela facilement. Mais faire payer pour manger des ustensiles est maladroit, peu importe la marque. Je comprends le sabre laser de 1 000 $ et plus et j’y achète de la nourriture et des boissons excessivement chères, c’est normal. Mais ça alors, c’est trop loin, mec.

Certes, je suis fauché comme jamais et je ne pourrais jamais me permettre d’aller à Star Wars: Galaxy’s Edge, même si les ustensiles étaient toujours gratuits. D’après ce que j’ai entendu, le parc lui-même est … bien, tu sais. Je pense que j’ai également entendu des temps d’attente de plus de trois heures pour la montée de la résistance.

Disney ne gérait pas bien la marque, n’est-ce pas? C’est regrettable. Mais bon, des choses pires se sont produites. Moins 11 sporks, c’est. C’est littéralement la pire chose qui soit jamais arrivée.

Source: Disneyland News Today