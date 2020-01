Galaxy’s Edge «devrait intégrer« The Mandalorian »- / Film

Nous aimons Le Mandalorien. Et regarder la nouvelle série télévisée en direct Disney + Star Wars nous a fait souhaiter que nous puissions avoir une partie de cette histoire dans Star Wars: Galaxy’s Edge. Malheureusement, les événements de Batuu à Disneyland et les parcs Hollywood Studios de Disney World se situent entre les événements de The Last Jedi et The Rise of Skywalker, des décennies après les événements de cette nouvelle série. Cela signifie qu’il ne peut pas présenter les personnages de ce monde de manière significative, mais en regardant le spectacle, nous avions quelques idées sur la façon dont Disney pourrait apporter des morceaux de The Mandalorian à Galaxy’s Edge. Frappez le saut pour regarder les vidéos.

La série de vidéos en deux parties provient d’Ordinary Adventures, une chaîne youtube qui couvre Star Wars, le parc à thème et les aventures de films. Si vous n’êtes pas abonné, vous devriez le faire!

Dans cette série de vidéos, nous présentons certaines choses de The Mandalorian qui sont déjà dans Galaxy’s Edge, dont certaines que vous avez peut-être même manquées. Nous avons également évoqué quelques idées de choses que Disney pourrait intégrer de la série dans le pays entièrement immersif. Venez vivre une aventure autour de Black Spire Outpost avec nous et nerd out.

Certaines de mes idées préférées sont d’ajouter des Blurrgs au stand de créature, d’avoir des Jawas hors du monde qui parcourent la terre, essayant de voler les marchandises que vous venez d’acheter sur le marché, j’aimerais pouvoir acheter un lingot de Beskar Steel et un travailler en toute sécurité camtano à Den of Antiquities de Dok Ondar et j’aimerais pouvoir acheter un œuf Sooga à manger pour le dessert à Docking Bay 5. J’espère que quelqu’un de Disney regarde ces vidéos. Et s’il vous plaît, s’il y a de bonnes idées que nous avons manquées, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

