Galaxy’s Edge Drinks, Doctor Who Recap & More / Film

Dans cette édition, découvrez comment créer des libations uniques à partir de Star Wars: Galaxy’s Edge à la maison. De plus, regardez le casting de Docteur Who récapitule la saison précédente de l’émission afin que vous puissiez être rattrapé pour la 12e saison en cours de la série, et écouter Eddie Murphy se souvient du pire conseil qu’il ait jamais reçu et bien plus encore.

Tout d’abord, Jodie Whittaker, Mandip Gill et Tosin Cole se sont arrêtés à Vanity Fair pour aider à récapituler la saison précédente de Doctor Who. La saison en cours compte quelques épisodes, mais vous avez encore beaucoup de temps pour suivre un cours intensif sur certaines des scènes et personnages clés que vous devez connaître afin de vous lancer sans vous perdre.

Ensuite, si vous ne pouvez pas vous rendre à Star Wars: Galaxy’s Edge à Disneyland et Disney World, vous pouvez apporter un peu de l’extension du parc à thème dans votre propre maison. How to Drink essaie de recréer quelques boissons de Oga’s Cantina, y compris le Fuzzy Tauntaun, Buzz Button Foam, Bespin Fizz et Dagobah Slug Slinger, et ce n’est pas facile, mais cela devrait vous montrer comment préparer des boissons Star Wars: Galaxy’s Edge.

Enfin, la série Screen Tests de W Magazine s’est entretenue avec Eddie Murphy pour parler de Dolemite Is My Name, et ils ont également appris le pire conseil de carrière qu’il ait jamais reçu du comédien Rodney Dangerfield, les bons conseils qui lui ont été donnés par Richard Pryor, et pour une raison, la première fois qu’il a vu des seins. C’est un chat amusant.

