Galaxy’s Edge Rise Of The Resistance Ride connaît des temps d’arrêt importants

L’acquisition de Lucasfilm par la Walt Disney Company en 2012 a conduit, pour le meilleur ou pour le pire, à un tout nouveau monde d’histoires sur Star Wars, y compris une trilogie Sequel de plusieurs milliards de dollars, le parc à thème entièrement immersif Star Wars: Galaxy’s Edge au parc Disneyland à Anaheim et aux studios Disney d’Hollywood à Orlando, et à l’expérience Star Wars: Galactic Starcruiser de l’année prochaine.

Galaxy’s Edge s’est matérialisé pour la première fois dans le parc Disneyland d’origine de Walt Disney le 31 mai 2019, offrant aux clients une expérience dans le village de Black Spire Outpost sur la planète frontière de Batuu entre les événements de The Last Jedi et The Rise of Skywalker. Alors que Star Wars: Millennium Falcon – Smugglers Run était en service le jour de l’ouverture, l’attraction phare de la terre a été mise en ligne six mois plus tard avec le lancement de Rise of the Resistance.

Utilisant un protocole de file d’attente unique par lequel les coureurs pleins d’espoir arrivent au parc aux petites heures du matin pour rejoindre des groupes d’embarquement virtuels qui sont rappelés tout au long de la journée, Rise of the Resistance est déjà décrit par beaucoup comme l’un des thèmes les plus révolutionnaires attractions du parc jamais. Quand il est opérationnel, c’est.

Les données compilées par Touring Plans indiquent que, alors que Rise of the Resistance peut potentiellement accueillir jusqu’à 1700 trajets par heure dans des conditions idéales, environ 13000 invités en moyenne se déplacent dans l’attraction sur une journée moyenne de 12 heures, avec environ 110 embarquements Les groupes obtiennent généralement leur tour.

Cependant, ces chiffres sont considérablement réduits par des dysfonctionnements mécaniques récurrents, car lorsque Rise se déconnecte, il a tendance à rester bas pendant les gros morceaux de la journée. Le 19 janvier de cette année, l’attraction a connu des échecs consécutifs qui ont duré quatre heures; les 22, 23 et 25, il est tombé en panne pendant environ deux heures par jour; et le dimanche 26 janvier, Rise a subi trois échecs en seulement huit heures.

En utilisant une combinaison révolutionnaire de plusieurs systèmes de conduite et d’effets pratiques, il n’est pas étonnant que l’attraction connaisse également un temps d’arrêt proportionné, mais cela est naturellement peu de consolation pour les clients qui ont dépensé des milliers de dollars et des heures de leurs journées à attendre attraction unique pendant des vacances uniques.

Les arrêts ont tendance à être pires et plus fréquents au début de la durée de vie d’une attraction, car les problèmes mécaniques deviennent apparents lors de l’exploitation et sont résolus au jour le jour. Après tout, le système Skyliner nouvellement ouvert au Walt Disney World Resort en Floride a également connu une panne en octobre de l’année dernière qui a laissé les clients bloqués pendant plusieurs heures dans des gondoles suspendues jusqu’à soixante pieds du sol.

En outre, Walt Disney a dit un jour que «Disneyland ne sera jamais achevé», l’inconvénient étant qu’il y aura toujours de nouveaux problèmes plus difficiles à résoudre. Y compris ceux de Star Wars: Galaxy’s Edge.