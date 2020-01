Galaxy’s Edge Sporks, Pokemon dans Universal Studios et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Achetez un spork chez Galaxy’s Edge.

Préparez-vous pour le Food & Wine Festival à Disney California Adventure.

Pokemon pourrait arriver sur Universal.

Et plus!

Si vous avez envie de marchandises, Star Wars: Galaxy’s Edge est là pour vous. Oui, ils ont tout, des marionnettes aux droïdes en passant par les sabres laser et… les sporks. Oui, vous avez bien lu, il y a des sporks que vous pouvez maintenant acheter chez Galaxy’s Edge, si vous êtes si enclin. Maintenant, voici la touche intéressante: ces couvercles étaient à Docking Bay 7 Food and Cargo, gratuitement avant leur interruption. Maintenant, vous pouvez en acheter un… pour 11 dollars. Si vous êtes le genre de personne qui ramènerait les sporks à la maison avec vous alors que ces ustensiles étaient encore gratuits, eh bien, c’est probablement la raison pour laquelle ils coûtent plus de 10 dollars maintenant.

En parlant de Galaxy’s Edge, il y a un grand changement qui est arrivé à Orlando pour Rise of the Resistance. L’attraction oblige actuellement chaque cavalier à tenir sa place dans une file d’attente virtuelle, les invités étant séparés en groupes numérotés. À l’origine, les groupes d’embarquement devaient être informés de leur retour et bénéficieraient d’une fenêtre de retour de deux heures. Maintenant, cependant, Disney change un peu les choses et accorde à certains groupes un temps de retour d’une heure au lieu de deux. Ce n’est pas que vous devriez de toute façon flâner, mais vous devez garder un œil attentif sur votre appareil mobile pour vous assurer que vous ne manquez pas votre fenêtre pour vivre cette balade.

De retour au Disneyland Resort, ils se préparent pour de la bonne nourriture et des boissons à Disney California Adventure. C’est parce que le Food & Wine Festival revient, du 28 février au 21 avril. Et assurez-vous maintenant de réserver du temps pour les événements spéciaux qui se déroulent pendant le festival, des Jammin ‘Chefs (le spectacle de chant et de danse qui est photo ci-dessus) à un menu à temps limité de bière et de vin à Sonoma Terrace, à la cuisine avec nul autre que Goofy. Ce dernier événement a lieu dans le Hollywood Pictures Backlot, et vraiment juste pour les enfants de votre groupe, mais parlez d’un souvenir qu’ils n’oublieront pas. Apprendre à cuisiner avec le chef Goofy est le genre de chose que j’aurais aimé pouvoir faire quand j’étais enfant.

Revenons à Orlando, à Universal Studios. Ils sont encore dans la première phase de planification du parc Epic Universe, avec une zone Nintendo déjà promise. Mais les rumeurs abondent qu’il pourrait y avoir un autre monde de jeu vidéo spécifique arrivant dans le parc: Pokemon. Ce ne sont que des rumeurs, pour être clair, mais avec une section inconnue du parc encore à identifier, les gens commencent à se demander si c’est là qu’un Pokémon Gym sera construit pour que les invités puissent jouer et explorer. Pour ceux d’entre nous qui ne sont jamais entrés dans Pokemon et ne connaissent que des détails de choses comme le film Detective Pikachu de l’année dernière, tout cela semble un peu étranger. Mais bon, si vous aimez Pokémon, croisez les doigts pour qu’ils soient à Universal Orlando assez tôt.

Nous terminerons la chronique d’aujourd’hui au Disneyland Resort, et plus précisément au Disneyland Hotel. Cet hôtel existe dans la station depuis des décennies, ayant ouvert ses portes peu de temps après le parc Disneyland en 1955. Mais l’hôtel est en train de faire l’objet d’une mise à niveau importante, étant donné que les plans de construction d’un quatrième hôtel ont été annulés. Au lieu de cela, il y aura une tour Disney Vacation Club construite dans le cadre de l’hôtel global, et si vous regardez au-dessus de ce paragraphe, vous pouvez voir le premier concept art pour la nouvelle tour. Étant donné qu’il ne s’agit que d’art conceptuel et que la tour ne devrait pas ouvrir avant 2023, il est difficile de savoir à quoi tout cela ressemblera. Mais avec les autres tours de Disneyland Hotel sur le thème de différents terrains à Disneyland, nous ne pouvons qu’espérer que cela prendra un thème Tomorrowland (c’est le seul grand terrain non comptabilisé jusqu’à présent dans l’hôtel). L’extérieur a l’air… assez agréable, mais pas trop distinctif pour le moment.

