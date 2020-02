Galerie de vitrines de marques universelles avec Fast & Furious et plus encore!

Galerie de vitrines de marque universelle avec Fast & Furious et plus encore!

Universal Brand Development a invité ComingSoon.net à un aperçu exclusif de leurs derniers jouets, objets de collection et plus pour 2020, inspirés par certaines des propriétés et franchises les plus en vogue du studio: Illumination’s Minions: la montée de Gru; Universal Pictures » Jurassic World, Retour vers le futur, et Rapide furieux; ainsi que de DreamWorks Animation Trolls World Tour, Spirit Riding Free et Comment entraîner son dragon. Découvrez toutes nos photos de la Universal Brand Showcase dans la galerie ci-dessous!

CONNEXES: Découvrez notre galerie de révélation de jouets mandaloriens!

Au cours de neuf films qui ont successivement attisé la passion d’un public en constante expansion et qui ont gagné près de 6 milliards de dollars au box-office mondial, la franchise maison battant tous les records d’Universal Pictures est devenue la plus rentable et la plus ancienne du studio. Sur les talons de Le destin des furieux, qui a fait ses débuts dans les théâtres comme la plus grande ouverture mondiale de tous les temps, la saga à succès s’est étendue à une multitude d’offres – des jouets et des jeux vidéo à une toute nouvelle série animée et a lancé avec succès une franchise dérivée. Coureurs espions rapides et furieux par Universal Pictures et DreamWorks Animation est maintenant en streaming sur Netflix dans le monde entier. Le neuvième chapitre de la saga Fast & Furious – F9 – sortira dans les salles américaines le 22 mai 2020.