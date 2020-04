“Gallito” veut son “Chocolat” – Siete24

Mexico,- Le boxeur mexicain, Juan Francisco “El Gallo” Estrada, affirmait déjà être au courant d’une lutte obligatoire contre le thaïlandais Srisaket Sor Rungvisai, et où il exposerait son championnat de super poids mouche du World Boxing Council (WBC).

Cependant, «el gallito» a accepté la possibilité d’affronter Carlos «Príncipe» Cuadras ou Nicaraguan Román «Chocolatito» González, sans avoir encore de rival défini.

“Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le combat avec Carlos Cuadras approche, je comprends que j’ai le combat obligatoire qui est avec Rungvisai, mais les promoteurs sont ceux qui gouvernent, ce sont eux qui décident à la fin, je dois juste m’entraîner “Pointed” El Gallo “Estrada.

Le public veut du chocolat: «Gallo» Estrada

Le champion mexicain de la division super fly est excité par un procès contre le Nicaragua, il sait ce que les gens veulent voir, “Personnellement” j’ai une voix et vote, personnellement je voudrais me battre avec un champion et unifier Si ce devait être avec “Chocolate”, ce serait génial pour moi, pour tout le monde, parce que les gens demandent ce combat “, a ajouté le champion.

Quel que soit le rival, Cuadras, «Chocolate» ou Rungvisai, le «Gallito» se déclare prêt à affronter le rival que ses promoteurs décident.

“Chocolatito” est mon ami

Et bien qu’Estrada sache qu’avec les Nicaraguayens Román González, ils sont unis par une bonne amitié, au-dessus du ring, tout le monde défendrait ses intérêts, et au-dessous du ring en tant qu’amis comme toujours, Je ne dis pas ça très très amis parce qu’en réalité on ne parle pas très souvent, mais tout combat que j’ai avec n’importe quel rival me parle toujours de me souhaiter le meilleur, toujours quand on a un appel avec mon promoteur et le sien pour une raison quelconque, pas parce qu’on y va pour faire le combat, juste pour nous saluer, nous nous souhaitons toujours le meilleur et les bénédictions comme toujours, mais déjà dans le ring ce n’est pas de l’amitié, cela devient de la rivalité, il le sait et je le sais, que si à un moment nous devions nous affronter et l’amitié sera un point, en dehors du ring, nous serons à nouveau amis “, a déclaré Estrada.

Le boxeur mexicain n’exclut pas de rencontrer le “Prince” Cuadras en chemin, bien qu’il ait précisé qu’il n’a aucune amitié avec le Mexicain, “Là nous n’avons pas de relation aussi bien que” Chocolat “Je ne parle pas moi-même avec Cuadras, mais je sais toujours que c’est aussi une personne humble, juste son caractère, son style de boxe est faramalla et tout ça, tout le monde a son style, tout le monde le connaît tel qu’il est, en dehors de la boxe c’est une personne humble, je veux penser et croire cela », a condamné le monarque de la WBC.

Enfin, le Sonoran assure qu’il reste en parfaite condition physique, puisqu’il s’entraîne aux poids et s’entraîne au rythme pour que le sujet de la pandémie passe.

