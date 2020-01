Game Of Thrones devait se terminer avec trois films

HBO Jeu des trônes s’est terminé sur une note terne et décevante, mais selon le créateur de la série George R.R.Martin, les choses auraient pu se conclure très différemment.

Au printemps dernier, la majorité de la base de fans n’a pas été satisfaite de la résolution de nombreux sujets et développements de personnages au cours de la dernière saison de l’émission de télévision de renommée mondiale de HBO. En fait, cette vague de contrecoups négatifs était si incommensurable et la déception des fans si écrasante que les gens ont lancé une pétition pour que le réseau refasse toute la dernière saison, espérons-le cette fois sans laisser de tasses à café sur le plateau pendant le tournage. De toute évidence, cependant, HBO n’a pas tenu compte de ces demandes, mais la finale intermédiaire est toujours restée un sujet de débat et de controverse à ce jour.

Un argument convaincant note que l’émission aurait pu consacrer plus de temps à développer plusieurs éléments de l’intrigue, à savoir la torsion de la reine folle et la disparition prématurée du roi de la nuit. Qui sait comment les choses se seraient passées différemment si David Benioff et D.B. Weiss a décidé de terminer l’histoire avec deux saisons complètes, par opposition à celles que nous avons raccourcies?

Je suppose que nous ne le saurons jamais, mais selon une récente interview avec George Martin, les showrunners avaient à l’origine quelque chose de différent à l’esprit:

“À ce stade, ce ne serait pas à moi de décider, car HBO contrôle les droits du film pour Game Of Thrones. En dehors de cela, nous avions réellement envisagé cette option: David Benioff et Dan Weiss, les deux créateurs de la série, voulaient réellement mettre fin à la saga après la septième saison avec trois grands films. Game Of Thrones devait se terminer au cinéma. Il y a quatre ou cinq ans, cela a été sérieusement discuté. »

Game of Thrones sur grand écran, en particulier sous forme de trilogie de films, fait certainement émerveiller. Mais selon Martin, les producteurs ont dû abandonner cette idée car le réseau était catégorique: ils ne sont pas “dans le cinéma”.

Quant à ce que vous pourriez attendre de Martin dans un avenir proche, il avait ceci à dire sur ses plans:

«J’essaie toujours de terminer d’abord le prochain livre Winds Of Winter puis le roman de suivi A Dream Of Spring. Ce sont les choses sur lesquelles je me concentre. Après cela, nous verrons. “

Bien sûr, l’auteur l’a dit à maintes reprises auparavant, mais quand pourrons-nous vraiment lire sa vision sans faille de l’histoire de Jeu des trônes? Bien que nous n’ayons pas encore de réponse à cela, nous savons que ce que nous avons obtenu dans le spectacle laissait beaucoup à désirer.