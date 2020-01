Game of Thrones: votre spin-off de House of Dragons arrivera plus tôt que prévu | INSTAGRAM

Il est probable que le monde créé par George R.R. Martin revient sur nos écrans plus tôt que prévu. Eh bien, la nouvelle série House of the Dragon, qui est le spin-off de Game of Thrones, se prépare à être diffusée très bientôt, en particulier dans 2 ans.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Casey Bloys, président de HBO, a déclaré qu’il pourrait même être prêt pour un mois de 2022.

Il semble que le projet soit très soutenu par le producteur, car comme Game of thrones a reçu de nombreux prix, ils pourraient chercher à le refaire. En octobre 2019, 10 épisodes ont été commandés, ce qui a été une saison complète.

Vous pouvez également être intéressé: Rencontre d’amis incertains pour HBO Max

Cette nouvelle est survenue juste après l’annulation du premier spin-off dans lequel Naomi Watts est apparue en tant que protagoniste, donc certains soupçons ont été formulés. Cependant, comme le premier Spinoff a eu ses tests, HBO a décidé de changer de cap et s’est concentré sur la préquelle de la maison Targaryen, celle qui, selon eux, sera beaucoup plus réussie.

Le spin off est co-créé par George R.R. Martin et Ryan J. Condal, connu pour son travail dans Colony. Les deux travaillent côte à côte pour façonner cette histoire qui se déroule 300 ans avant la fiction originale. Il sera basé sur la maison Targaryen et son chemin déjà connu vers la folie. Ils ont une vieille connaissance de Westeros, puisque Miguel Sapochnik – réalisateur d’épisodes tels que «La bataille des bâtards» ou «La longue nuit» – sera le «showrunner» avec Condal.

Lire aussi: Amazon annule la série de ‘The Dark …’

La série sera basée sur Fire and Blood, un livre qui complète les romans de la série littéraire Song of Ice and Fire, qui se situe des siècles avant les événements de la série que tout le monde connaît et raconte ce qui s’est passé pendant la danse des dragons, quand Westeros était plein de dragons et d’autres histoires racontées par le maître de la Citadelle.

C’est ce matériau qui a fait que ce spin-off soit préféré à l’autre: “Jane Goldman était un peu plus compliqué car il y avait beaucoup d’invention. Pour House of the Dragon, George RR Martin a déjà le texte et l’histoire de l’époque. , donc il y a une feuille à suivre. Vous comprenez l’histoire et ce qu’elle devrait être, donc c’est plus facile “, a expliqué le président de la chaîne.

C’est pourquoi il arrivera beaucoup plus rapidement que prévu.

.