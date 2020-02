GameStop confirme plusieurs fonctionnalités PS5 – mais comment se compare-t-il à la Xbox Series X? – .

Depuis des mois, les joueurs du monde entier attendent les nouvelles de la PlayStation 5 de Sony. Comme il ne reste que quelques heures en février, il semble peu probable que ce soit le mois pour en savoir plus sur la console de nouvelle génération, c’est pourquoi même une page sur le site Web de GameStop pour vous inscrire aux notifications sur la PS5 a fait des vagues en ligne . Pour être clair, vous ne pouvez même pas précommander la console – GameStop vous enverra simplement un e-mail lorsque vous le pourrez.

Mis à part Snark, GameStop résume quelques-unes des fonctionnalités et des spécifications clés que nous avons apprises l’année dernière, nous avons donc pensé qu’il pourrait être intéressant de comparer tout ce que nous savons sur la PlayStation 5 avec le blog détaillé que Microsoft a partagé plus tôt cette semaine sur le ridiculement puissante Xbox Series X.

Voici les puces PS5 sur le site Web de GameStop, résumant pratiquement tout ce que nous savons jusqu’à présent:

Prise en charge complète du téléviseur 8K

Jeu de puces AMD sur mesure à 8 cœurs

Audio 3D

Stockage SSD spécialement conçu

Compatibilité descendante avec les jeux PS4 / matériel PSVR

Capacités de lancer de rayons

Afin de faciliter la comparaison des deux, j’ai également condensé le blog Xbox Series X en puces:

CPU AMD avec architectures Zen 2 et RDNA 2

12 téraflops de performances GPU

Ombrage à taux variable

Raytracing DirectX accéléré par matériel

SSD nouvelle génération

CV rapide

Entrée de latence dynamique

Mode HDMI 2.1 à faible latence automatique et taux de rafraîchissement variable

Prise en charge 120FPS

Compatibilité descendante avec les jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox

Smart Delivery pour acheter des jeux sur plusieurs générations de consoles

Commençons par les similitudes. La PS5 et la Xbox Series X prendront en charge les jeux 8K, les deux comporteront des disques SSD de nouvelle génération qui devraient presque éliminer les temps de chargement, les deux profiteront du lancer de rayons et les deux offriront au moins une certaine compatibilité descendante avec les jeux des générations précédentes.

Le plus grand mystère qui reste pour la PS5 est la performance du GPU. Sony pourra-t-il égaler Microsoft à 12 téraflops, ou les rumeurs concernant une console à 9 téraflop sont-elles vraies? Contrairement aux fuites de téléphones, il n’y a pratiquement pas de consensus entre les soi-disant «initiés» et «fuyards» sur la véritable puissance de la PS5, mais il est difficile d’imaginer Sony laisser Microsoft libérer une console sensiblement plus puissante pratiquement en même temps.

Sony a déclaré que parce que la PS5 est “basée en partie sur l’architecture de la PS4, elle sera également rétrocompatible avec les jeux pour cette console”, mais nous ne savons toujours pas ce que cela signifie pour les jeux PS3, PS2 et PS1. Microsoft a clairement indiqué que les jeux de toutes ses consoles seront jouables sur la Xbox Series X, mais l’étendue de la compatibilité descendante de la PS5 reste un secret. Cela pourrait être un énorme séparateur entre les deux.

Oh, et si vous voulez savoir ce que je pense de la livraison intelligente, lisez ce que j’ai écrit lundi.

Avec la Xbox Series X presque entièrement révélée, il est difficile d’imaginer que Sony laisse Microsoft occuper les projecteurs trop longtemps, mais nous n’avons toujours pas entendu parler de la PS5 cette année. Peut-être que si nous avons de la chance, cela changera avant la fin de la semaine prochaine, parce que nous allons seulement devenir plus impatients en attendant.

Source de l’image: Joeri Mostmans / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.