Gangs of London est-il sur Amazon? Comment regarder la nouvelle série graveleuse avec Joe Cole – HITC

C’est la série dont tout le monde parle, mais Gangs of London sur Amazon?

Gareth Evans, c’est bon de vous revoir!

Le cinéaste gallois a fait des vagues en 2011 lorsqu’il a livré l’un des films d’action les plus impressionnants de mémoire récente.

Bien sûr, nous parlons de The Raid, qui revendique sans doute certaines des meilleures séquences de combat au corps à corps jamais capturées à l’écran. Pourtant, remarquablement, il a réussi à améliorer le spectacle avec la suite de 2014, The Raid 2.

Il est généralement considéré comme l’une des grandes réalisations de tous les temps du genre action, et pour une très bonne raison.

Cependant, il a décidé de naviguer dans le genre de l’horreur avec son prochain projet – Apôtre de 2018 – qui est disponible sur Netflix. C’est un travail très violent et captivant, deux mots que nous utiliserions également pour décrire Gangs of London, son saut à la télévision.

Voici comment le regarder…

Gangs of London est-il sur Amazon?

Non, Gangs of London n’est pas disponible pour la diffusion sur Amazon.

D’autre part, la série acclamée est disponible à regarder avec l’aimable autorisation de Sky TV et Now TV.

Il a commencé à être diffusé sur Sky Atlantic le jeudi 23 avril 2020 à 21 heures. Il y a neuf épisodes au total et ils sont diffusés chaque semaine.

Si vous ne disposez pas de Sky, Now TV offre l’alternative parfaite. Ils offrent actuellement un essai gratuit de sept jours et le service propose de nombreuses autres grandes émissions de télévision, etc.

Sept jours offrent beaucoup de temps pour parcourir la série, mais nous sommes sûrs que vous serez tentés par de nombreux autres contenus formidables. Pendant le verrouillage, il s’est sans doute avéré un essentiel absolu pour ceux qui souhaitent se tenir au courant des émissions populaires.

Les fans font l’éloge des gangs de Londres

Si l’équipage talentueux et la prémisse captivante ne vous vendent toujours pas à 100%, la réaction du grand public jusqu’à présent fera l’affaire.

Un certain nombre de fans se sont tournés vers Twitter pour faire leurs éloges.

Découvrez une sélection de tweets:

