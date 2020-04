Garcelle Beauvais, la star de ‘RHOBH’, et la reine Nene Leakes de ‘Wisdom’ RHOA ont partagé avec elle

Garcelle Beauvais est la nouvelle star des Real Housewives of Beverly Hills. Suite à la sortie brutale de Lisa Vanderpump de la série Bravo reality, Beauvais a été confirmée comme la nouvelle femme au foyer prête à rejoindre le spectacle. Après l’annonce, l’actrice a reçu des conseils de Cynthia Bailey et Nene Leakes de The Real Housewives of Atlanta.

Garcelle Beauvais et Nene Leakes | Greg Doherty / . pour Entertainment Studios / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via .

«Quand cela a été annoncé, j’ai envoyé un texto à Cynthia et elle m’a dit:« Fille, je suis tellement excitée pour toi! Tu vas être génial ”, a déclaré Beauvais à Entertainment Tonight. “Et puis j’ai envoyé un texto à Nene et elle m’a dit:” Giiiiiiirl. Ils vont tous mentir, ils vont tricher, ils vont te poignarder dans le dos. »

Beauvais était sceptique quant aux conseils de Leakes car elle ne pensait pas que les dames RHOBH seraient si vicieuses. Dès le début du tournage, la nouvelle star de Bravo s’est rendu compte que la reine RHOA n’avait pas tort.

«Ce qui m’a choqué, c’est que moi et les femmes pouvaient rire et passer un bon moment, puis le lendemain [day], ils vous jettent sous le bus », a ajouté Beauvais. «Alors, ça a pris beaucoup de temps pour s’y habituer, tu sais? Genre, hé, tu t’appuyais juste sur moi en train de craquer et puis ils me disent: “Oh, tu te souviens que tu as dit ça à propos de Lisa Rinna?” Et je me dis, oh…. Oh wow. D’ACCORD. Je l’ai dit. “

Garcelle Beauvais fait allusion à une déconnexion avec Kyle Richards

Bien qu’elle n’ait mentionné aucun drame avec Kyle Richards, Beauvais a révélé qu’elle n’était pas en contact avec elle.

“Je n’ai pas eu la chance de connaître Kyle [Richards]. Je pense qu’elle est hilarante. Mais je ne me suis pas vraiment connectée avec elle comme je l’ai fait avec certaines des autres femmes », a-t-elle déclaré à E! Nouvelles.

Un autre coéquipier avec lequel Beauvais ne se connectait pas initialement était Sutton Stracke. Cette dernière a également été annoncée comme nouvelle femme au foyer en août 2019, mais elle s’est révélée être une “amie de” lorsqu’elle n’était pas sur la photo officielle du casting.

“Je ne me suis pas connecté avec Sutton tout de suite”, a déclaré Beauvais à propos de Stracke. “Et je pense qu’elle s’est offusquée de … Je lui ai dit:” Nous ne devons pas tous être amis, vous savez, les meilleurs amis. “Et mon truc c’est que dans la vraie vie, vous n’êtes pas les meilleurs amis avec tout le monde, tu sais? Je voulais donc la connaître. »

Garcelle Beauvais est la première star afro-américaine «RHOBH»

Le casting de Beauvais est historique pour RHOBH car elle sera la première femme au foyer afro-américaine de cette franchise. Avant Beauvais, la saison 4 avait Joyce Giraud, d’origine portoricaine, qui n’avait duré qu’une seule saison. Les fans avaient demandé un groupe diversifié pour l’émission basée à Los Angeles afin de refléter l’époque et la communauté du sud de la Californie.

“En tant que première femme au foyer afro-américaine de la franchise de Beverly Hills, je suis honorée et humiliée par cette formidable opportunité de montrer que Black Girl Magic vit et prospère dans tous les codes postaux!” a-t-elle déclaré au Daily Dish en août 2019.

«Connaissant déjà intimement les projecteurs d’Hollywood, mon parcours de succès et d’essais a déjà été relaté et partagé avec mes nombreux fidèles supporters à travers le monde. Les encouragements continus, le soutien et oui, même parfois, les critiques, ont contribué à faire de moi la femme dynamique que je suis aujourd’hui. »

The Real Housewives of Beverly Hills sera présenté en avant-première le 15 avril à 20 h. ET sur Bravo.