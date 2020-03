García Luna a peur du coronavirus et offre une caution de 2 millions de dollars

Stockholm.— Dans la lutte contre le coronavirus Covid-19, la Suède est l’exception. Alors que la quasi-totalité de l’Europe est en détention obligatoire dans le but de réduire les infections et les décès, les Scandinaves ont choisi de maintenir une vie pratiquement normale.

Cette stratégie différente et solitaire suscite le débat car certains craignent que la Suède ne fasse pas assez pour protéger la population.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter le désespoir humain de Wuhan et Bergame en Suède. Ce serait une violation du principe fondamental de la société, qui stipule que chaque individu a une valeur qui lui est propre “, a déclaré le directeur du journal suédois Dagens Nyheter, appelant à des mesures plus strictes et à la généralisation des tests pour le nouveau coronavirus.

Quelques heures plus tard, le Premier ministre suédois Stefan Lofven s’est adressé à la population via la télévision pour exhorter les Suédois à être responsables et à se conformer aux recommandations du gouvernement, qui insistent sur le télétravail et la distanciation sociale.

Les écoles à tous les niveaux restent ouvertes. Bien qu’ils vous invitent à suivre des cours via Internet, vous pouvez également assister aux classes.

Son modèle est basé sur la discipline sociale plutôt que sur les restrictions: les cinémas et les théâtres n’ont aucune obligation de fermer, mais ils le font parce que, volontairement, les gens ont cessé de venir.

De plus, bien qu’il n’y ait aucune restriction pour sortir, les gens le font sans former de groupe et en gardant toujours la distance de sécurité. Quant aux réunions, elles sont limitées à 500 personnes (en Allemagne le plafond est de deux).

Au lieu de cela, comme la plupart des pays européens, la Suède a fermé les frontières aux voyages non essentiels.

Malgré ces libertés, le gouvernement n’exclut pas de durcir les mesures si la contagion augmente.

Mardi, la Suède, avec 10 millions d’habitants, a enregistré 2 272 cas et 36 décès dus à Covid-19.

