Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Aurait tué deux gardiens

Même s’il reste encore quelques années avant de sortir sur grand écran, il semble que le réalisateur James Gunn ait déjà commencé à préparer des plans pour son prochain film Marvel Cinematic Universe. Alors qu’il brûle toujours l’huile de minuit sur la suite de Suicide Squad 2016, Gunn a récemment pris le temps de tenir les fans au courant de la façon dont Gardiens de la Galaxie Vol. 3 prend forme.

L’autre semaine, en fait, il a confirmé que Kraglin reviendrait pour le prochain épisode (ce qui n’est pas exactement une surprise, étant donné que l’acteur qui le joue n’est autre que le frère de Gunn Sean), et il nous a également dit pas trop longtemps Il y a longtemps que le film se déroulerait après les événements de Avengers: Fin de partie, bien que l’histoire ne soit pas fortement impactée par tout ce qui s’est passé à la suite de Thanos et de ses serviteurs.

Il semble qu’il y ait beaucoup de choses en réserve pour nous lorsque les Gardiens se réuniront sur grand écran dans quelques années, alors, mais malheureusement, nous avons pris le vent que les fans peuvent s’attendre à quelques moments déchirants aussi. Comme apparemment, Gunn veut qu’il y ait de vrais enjeux dans le film.

Selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que les Gardiens auront un camée dans Thor: Love and Thunder et qu’une série She-Hulk arrive à Disney Plus, qui sont maintenant confirmées – le projet actuel du le script a à la fois Rocket Raccoon et Nebula en train de mourir. Plus précisément, il semble que Nébuleuse fera une sorte de sacrifice pour les autres gardiens (ce qui complèterait certainement son arc d’histoire de rachat qui a été présenté sur plusieurs films MCU), tandis que Rocket sera tué par le High Evolutionary.

C’est triste à coup sûr, et même si Gardiens de la Galaxie Vol. 3 serait la dernière sortie sur grand écran de l’équipe actuelle, une série télévisée préquel se concentrant sur Gamora et Nebula serait en cours de développement sur Disney Plus et nous avons également entendu des rumeurs sur une émission potentielle de Drax et Mantis. Évidemment, nous allons tous croiser les doigts pour que la franchise se poursuive d’une manière ou d’une autre, mais il semble que peu importe où les choses vont ensuite, le groupe titulaire ne sera plus jamais le même une fois le triplet terminé.