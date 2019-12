Gardiens de la Galaxie Vol. 3 directeurs s'adressent aux rumeurs de Robert Pattinson

Écoutez la rumeur, signalez la rumeur, rejetez la rumeur, car les rumeurs sont démystifiées. Répétez tout ce qui précède dans un article. Je l'ai.

La première étape est simple. J'ai entendu une rumeur. La deuxième étape m'oblige à vous dire quelle est cette rumeur. Et c'est la star de Twilight Robert Pattinson (il sera toujours la star de Twilight) Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Ça va bien jusqu'à présent, non?

Maintenant, jetez instantanément vos espoirs avec la troisième étape. Le réalisateur James Gunn a déménagé avec une efficacité terrifiante pour mettre fin à la rumeur, qui lui a été présentée par un fan sur un récent post Instagram. «Est-il vrai que Robert Pattinson est impliqué dans Guardians of the Galaxy Vol. 3? »A demandé l'individu.

"Non, ce n'est certainement pas le cas", a déclaré Gunn.

Et ainsi la vie continue avec un autre rêve aux yeux rosés en morceaux.

Il y a beaucoup de spéculations insensées à avoir avec cela étant donné que nous en savons si peu. Robert Pattinson a déjà le rôle-titre dans The Batman, mais sa sortie n'est pas prévue avant 2021 au plus tôt. Nous n'avons aucune idée de l'importance de sa part dans Guardians, si elle existe, donc utiliser son calendrier déjà confirmé pour vérifier son inconnu est une folle course. C’est un peu Schrödinger.

Cette démystification repose également sur la confiance que vous accordez à un cinéaste déterminé à garder ses secrets de production en lieu sûr, loin des drones espions de la presse hollywoodienne. Si j'avais un sou pour chaque fois qu'un réalisateur / producteur mentait pour protéger le caractère sacré de leur travail, je pourrais probablement me payer un drone espion.

Ma pensée d'adieu est la suivante: pourquoi garder le secret du casting de Robert Pattinson serait-il suffisamment important pour mentir? A moins que son rôle n'implique de gigantesques spoilers. C’est tout Gardiens de la Galaxie Vol. 3. spéculation dont vous aurez besoin et que vous n’avez jamais voulu Joyeux Noël à tous.