Gardiens de la Galaxie Vol. Le 3 peut être retardé maintenant en raison de COVID-19

Gardiens de la Galaxie Vol. 3, la suite de l’original très acclamé de James Gunn, pourrait devenir la prochaine victime de COVID-19.

Les Gardiens ont joué un rôle clé pendant la guerre contre Thanos dans les deux derniers films de la saga Infinity, mais le gang devrait revenir en force avec leur troisième opus en 2021. Vol. 3 était initialement prévu pour 2020, mais après la controverse qui a suivi grâce aux blagues offensives de James Gunn sur Twitter, Marvel a dû faire des allers-retours à la recherche de réalisateurs potentiels qui dirigeraient le film et imiteraient le style unique de Gunn. Cela n’est évidemment pas arrivé, et en raison de la campagne féroce des fans, et même de plusieurs acteurs du MCU exprimant leur soutien à la réintégration du cinéaste, Gunn est de retour et la production sur la photo a repris de la vitesse.

Cela étant dit, la nouvelle pandémie de coronavirus qui traverse actuellement le monde risque de retarder le film. En fait, Marvel a déjà retardé la date de première de Black Widow, tout en arrêtant la production d’émissions de télévision prévues comme The Falcon and the Winter Soldier et Loki.

Comme on ne sait pas quand la situation du COVID-19 sera maîtrisée, et avec les responsables de la santé affirmant que le monde pourrait lutter contre la maladie infectieuse jusqu’à la fin de cette année, de nombreuses productions à Hollywood sont, pour l’instant, dans un état ambigu . Même si les choses s’améliorent et que les studios ou les distributeurs décident de poursuivre leur travail sous certaines limites, il est probable que la séquence à trois de Gunn sera retardée étant donné que le reste des films de la phase 4 du MCU ont tous été repoussés maintenant.

De plus, il faudra un certain temps avant qu’un vaccin soit prêt pour une large utilisation. Certains médicaments se sont révélés efficaces contre le virus, en effet, mais les gouvernements du monde entier demandent toujours aux gens de pratiquer la distanciation sociale et de s’isoler chez eux pour aider à enrayer la propagation.

Si toutes les mesures nécessaires sont prises, nous espérons pouvoir vaincre le COVID-19 ensemble. Mais même dans ce cas, les fans devraient noter que Gardiens de la Galaxie Vol. 3 reporter la production est une possibilité réelle et très probable compte tenu du nombre de changements d’horaire que Marvel doit maintenant apporter.