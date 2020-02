Quelle est la prochaine étape pour Monsters, Godzilla et Rogue One? Gareth Edwards? Variety rapporte cette semaine qu’Edwards dirigera ensuite un film de science-fiction sans titre pour New Regency.

Le film sera écrit et réalisé par Edwards.

Détails sur la variété, “Le projet, une idée originale d’Edwards, est une histoire de science-fiction proche.”

Kiri Hart (Rogue One) est attaché pour produire. Le tournage commencera probablement cet été.