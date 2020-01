Garmendia allemand et sa petite amie sont photographiés en train de dormir dans un lieu public Regardez pourquoi!

L’allemand Garmendia se souvient d’une photo où lui et sa petite amie ont dormi en public. Regardez pourquoi!

21 janvier 2020

Nouvelle année, nouvelle vie, ce sont les phrases les plus utilisées à la fin de l’année, le peu que l’on dit est de savoir comment les célébrités reçoivent l’année et dans ce post, nous vous expliquons comment ces célébrités ont reçu leur nouvelle année.

Dans une photo téléchargée sur l’instagram du célèbre musicien, compositeur, comédien, youtuber, producteur, entre autres, Allemand Cela nous montre que PAS tout est de se reposer tranquillement dans le confort de votre maison après avoir partagé avec la famille, et cela s’est montré avec ce petit #TBT

Cette occasion a été reçue en grand et élégant en “Le Forum” situé au Manchester, USA, le concert qui y a eu lieu a été la façon dont le jeune couple a décidé de lui faire un prélude à leur prochaine année.

La photo où l’on voit Lele et Germán couché les uns avec les autres se reposant dans les discussions publiques sur l’expérience acquise de cette occasion festive “Le Forum” provoquant aux fans le sentiment d’amour infini qu’ils ont l’un pour l’autre et l’exprimant avec des commentaires tels que: “Comme ils sont beaux ensemble”, “Prends soin de toi”, “J’espère qu’ils dureront pour toujours”, parmi beaucoup d’autres.

Il ne reste plus qu’à souhaiter au jeune et cher couple, de nombreuses années de prospérité et que l’amour ne finisse jamais.

