Garren dévoile le projet “The New (Normal)”

Le crooner résident de South Central, Garren, est revenu une fois de plus pour atténuer la douleur et la pression de son environnement via une chanson, en touchant son premier album The New (Normal). L’effort arrive dans le prolongement de son teaser Normal de l’année dernière et trouve Garren plus exploratoire que jamais.

“Il est plus axé sur la façon dont il grandit à South Central et à Compton et sur l’état d’esprit que vous devez avoir pour sortir de ces environnements”, a déclaré le chanteur de son dernier ouvrage. «Prendre des décisions pour l’avenir et ne pas se laisser prendre dans la satisfaction temporaire. c’est ce que j’appelle être «normal». »

Profitez-en ci-dessous.

