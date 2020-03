Gary Clark Jr. sur le chant «Come Together» pour «Justice League»

Le musicien Gary Clark Jr. a raconté comment il a été contacté pour effectuer une reprise de «Come Together» pour Justice League.

Dans le cadre de la campagne promotionnelle de Justice League, une reprise de la chanson des Beatles intitulée «Come Together» a été conçue pour figurer dans une bande-annonce du film DC Comics. Pour interpréter la nouvelle version de la chanson, le compositeur Junkie XL a recruté le musicien lauréat d’un Grammy Award Gary Clark Jr.

La couverture de «Come Together», qui a également joué sur le générique de Justice League, s’est avérée populaire auprès de nombreux fans du film. Cependant, Gary Clark Jr.a révélé qu’il n’était initialement pas au courant du film pour lequel la chanson était enregistrée lors d’une interview sur The Howard Stern Show:

“Ils m’ont appelé. Ils ont dit:” cet artiste, Junkie XL, il a ce morceau sur lequel il veut que vous jouiez. C’est une reprise de «Come Together» des Beatles. »Vous savez? C’est comme cette nouvelle version explosive. Je ne l’ai jamais rencontré auparavant. Je vais en studio, ils ne me disent pas ce qu’est le film, ils disent, “ça fait partie d’un film.” Vous savez? Ils sont tellement secrets avec ces trucs. “

