Gary Dauberman dirige la nouvelle adaptation produite par James Wan du «Salem’s Lot» de Stephen King

Nous avons appris en avril dernier que James Wan produisait une nouvelle vision de Stephen KingL’histoire des vampires Lot de Salem, avec Gary Dauberman (It, The Nun, Annabelle Comes Home) ci-joint pour écrire le script. Et nous avons appris aujourd’hui via THR que Dauberman dirigera également le film.

Le roman, publié en 1975, suit un écrivain qui revient dans la ville de Lot, à Jérusalem, où il vivait enfant, pour découvrir que tout le monde qu’il connaissait était désormais un vampire.

En parlant avec Slash Film l’année dernière, Dauberman a dévoilé une nouvelle version effrayante du matériau.

“J’avais une façon unique d’y entrer mais encore une fois, je pense que le livre en soi est unique », a déclaré Dauberman sur le site. “Je n’ai pas vu un film de vampire effrayant depuis très, très longtemps et j’aimerais vraiment y faire face. C’est l’un de mes livres préférés. C’est l’un de mes livres préférés de Stephen King. Nous avons pensé qu’il devrait avoir le traitement cinématographique que nous lui avons donné; C’était aussi une mini-série. »

Il a ajouté: “L’expérience de porter cela sur grand écran a été une telle joie que j’étais si heureux que nous aurons l’occasion de le faire pour Salem’s Lot.”

Fraîchement sorti du massacre du Texas Chain Saw, Tobe Hooper a réalisé la toute première adaptation de Salem’s Lot en 1979, et une nouvelle mini-série a suivi dans son sillage plus récemment, en 2004.

Roy Lee et Mark Wolper produiront également, avec la production de Dauberman.