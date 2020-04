Gary Dauberman dirigera le lot de Salem pour l’adaptation des longs métrages de Stephen King

La date limite indique que Gary Dauberman (Annabelle rentre à la maison) dirigera l’adaptation du long métrage Stephen King de New Line Lot de Salem. Dauberman adapte le scénario du producteur James Wan (Prestidigitation univers, Vu la franchise).

Dans le roman d’horreur de 1975, l’auteur Ben Mears revient au Lot de Salem pour écrire un livre sur une maison qui le hante depuis son enfance, pour découvrir sa ville natale isolée infestée de vampires. Alors que les vampires font plus de victimes, Mears convainc un petit groupe de croyants de combattre les morts-vivants.

Le roman est remarquable en ce qu’il s’agit du deuxième roman publié par King après 1974 Carrie, arrivé sur les étagères deux ans avant 1977 Le brillant.

Wan produira Lot de Salem aux côtés de Roy Lee et Mark Wolper. Dauberman, qui a travaillé avec Wan sur 2014 Annabelle et La nonne et devrait faire ses débuts de réalisateur avec la suite Annabelle rentre à la maison, sera producteur exécutif.

Lot de Salem a été précédemment adapté en 1979 par le maestro d’horreur Tobe Hooper. Ce film a joué James Mason et est considéré comme l’une des meilleures adaptations de King.

