“Gaston & LaFou” Beauty & The Beast Prequel Series Coming To Disney +

Disney travaille sur une nouvelle série limitée d’action en direct «Beauty and the Beast» pour Disney +, qui verra Josh Gad et Luke Evans reprendre leurs rôles de Gaston et LeFou.

Selon le Hollywood Reporter, la série est créée par les créateurs de Once Upon a Time, Eddy Kitsis et Adam Horowitz. Josh Gad travaille également sur le projet en tant que co-créateur, écrivain et showrunner.

Ce sera une préquelle du film et racontera leur histoire d’origine. La série se composera de 6 épisodes et verra également le compositeur Alan Menken en pourparlers pour revenir également.

Le projet est encore au début du développement et cette équipe travaillait à l’origine sur une autre série pour Disney + appelée Muppets Live Another Day, qui a été annulée par Disney.

Que pensez-vous d’une série prequel LaFou & Gaston pour Disney +?

