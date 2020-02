Gaten Matarazzo («Stranger Things») se remet de la quatrième opération en raison de sa maladie

Gaten Matarazzo est devenu l’un des acteurs les plus appréciés des fans de «Stranger Things». Le jeune de 17 ans a remporté le public avec son interprétation de Dustin, l’un des personnages les plus adorables de la série. Il a également surpris tout le monde en révélant que la maladie qu’il avait dans la fiction, la dysostose cléidocrânienne (DCC), souffrait également dans la réalité. L’interprète a ainsi donné de la visibilité à cette maladie génétique rare et est devenu un exemple de lutte pour tous ceux qui sont dans la même situation.

Le 30 janvier, l’interprète a dû subir sa quatrième opération en raison de sa maladie. Pour calmer ses fans, Matarazzo a partagé le 31 janvier sur son compte Instagram une image de lui avec une retenue pour l’empêcher d’ouvrir la bouche et le pouce levé, précisant que l’intervention avait été un succès: ” Bien que mon expression sur cette photo puisse ne pas le montrer, L’opération a été un succès. C’était très important, peut-être le dernier. Au moins, je l’espère“commente l’acteur dans la publication.

Matarazzo a expliqué la raison pour laquelle il a dû subir cette nouvelle intervention: “Ceux qui souffrent de dysostose cléidocrânienne ont des dents supplémentaires qui poussent sur les gencives, j’ai donc subi plusieurs interventions chirurgicales pour les retirer. Dans cette opération, l’équipe d’incroyables professionnels de la santé a extrait quatorze dents supplémentaires et placé celles qui devraient être en place. J’ai été anesthésiée pendant quatre heures “, a expliqué le jeune homme qui, bien sûr, n’a pas oublié de remercier toute l’équipe de chirurgiens et tous les adeptes qui l’ont soigné.

‘Stranger Things 4’ va bientôt commencer à tourner

L’interprète fait actuellement la promotion de son nouveau projet de film, “Ghostbusters: Beyond”. Inévitablement, le public attend plus de détails sur ce qui se passera dans la quatrième saison de la série de science-fiction Netflix après le “cliffhanger” du dernier épisode et donc, dans l’interview que The Hollywood Reporter avait le 24 janvier, ils voulaient en savoir plus de détails: “Nous allons commencer l’enregistrement bientôt, dans un mois ou deux. Nous avons quelques scripts. Jusqu’à il y a quelques jours, nous n’avions aucune idée de ce qui allait se passer la saison prochaine. J’ai très envie. C’est une saison folle “, explique Finn Wolfhard, qui repart avec plus de désir de savoir comment se déroulera la prochaine saison de” Stranger Things “.

