Gayle King, Hoda Kotb ou Robin Roberts?

Les nouvelles du matin sur le réseau sont continuellement dans une guerre des classements. Les téléspectateurs qui recherchent des informations difficiles ont tendance à écouter CBS This Morning, et ceux qui gravitent vers une combinaison de faits et de choses ont tendance à choisir Good Morning America ou Today Show.

Les présentateurs principaux Gayle King de CBS, Hoda Kotb de NBC et Robin Roberts d’ABC sont tous deux reconnus comme des journalistes de haut niveau. Le niveau de popularité étant très similaire entre les trois, il peut s’agir d’un appel proche sur lequel co-a la valeur nette la plus élevée.

«Good Morning America’s» Michael Strahan, Robin Roberts, George Stephanopoulos, Lara Spencer et Sam Champion | Lorenzo Bevilaqua / ABC via .

A succédé à Matt Lauer

Lorsque Hoda Kotb a été annoncé comme remplaçant de Matt Lauer après son limogeage en novembre 2017 en raison d’allégations d’inconduite sexuelle, le public a embrassé le co-animateur affable. Co-présentateur bien-aimé de la diffusion quotidienne d’aujourd’hui, Kotb est devenu l’un des plus gros public d’aujourd’hui dans les actualités du réseau.

Gagner un salaire annuel de 8 millions de dollars, Kotb ne fait clairement pas de mal pour de l’argent. Pourtant, son revenu annuel est nettement inférieur à celui de son prédécesseur Lauer, qui gagnerait environ 20 millions de dollars par an dans l’émission, selon Fortune.

Kotb, maintenant maman de deux filles et fiancée à son partenaire de longue date Joel Schiffman, a déjà envisagé de ne pas retourner au bureau de presse en raison du contentement qu’elle avait ressenti pendant son congé de maternité avec son deuxième enfant. “Je pense qu’à la fin de la journée, j’ai réalisé que j’aime vraiment le travail, et je veux que mes enfants sachent que le travail est une chose formidable”, a déclaré Kotb à Us Weekly.

Aujourd’hui, la valeur nette de Kotb est estimée à 30 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Négociations contractuelles

L’entrevue révolutionnaire de King avec le musicien R. Kelly en mars 2019 n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Son contrat de deux ans avec CBS devait être renégocié au cours de l’année où elle a eu sa fameuse rencontre avec Kelly, qui a été accusée de multiples chefs d’abus sexuels. Après que l’interview soit devenue virale, King a commencé à diffuser des offres d’autres réseaux de nouvelles, notamment CNN et ABC News.

“Ce n’est pas comme je l’avais prévu – comme,” Je suis en négociations contractuelles, je dois essayer de faire quelque chose ici “”, a déclaré King au Hollywood Reporter. “Ça n’a pas marché comme ça. Mais je ne suis pas naïf. Cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour moi. C’est juste une de ces choses. “

La journaliste de CBS This Morning est devenue chef de file et a négocié son contrat pour gagner 11 millions de dollars par an, doublant son salaire précédent, comme l’a noté le Hollywood Reporter. “Je ressens beaucoup de privilèges”, a déclaré King. «Je fais maintenant partie de cette histoire.» Selon Celebrity Net Worth, sa valeur nette s’élève désormais à 30 millions de dollars.

Commencé dans le sport

Robin Roberts est au bureau de presse de Good Morning America depuis 1995. Relevant de tout, des événements historiques aux potins du showbiz, Roberts a été transparente sur ses propres batailles majeures en matière de santé, y compris deux épisodes de cancer.

Roberts a commencé sa carrière de journaliste en tant que journaliste pour des stations locales, avant de se faire un nom en tant que journaliste sportif à ESPN en 1990. Elle a ensuite commencé à servir en tant que reporter pour ABC (les deux appartiennent à Disney) en 1995. Elle a accepté deux rôles chez Good Morning America et ESPN, finalement à temps plein avec GMA en 2005 lorsqu’elle a été promue co-présentatrice de l’émission du matin.

Célébrant récemment 30 ans à Disney, Roberts est devenu l’un des journalistes les plus précieux d’aujourd’hui. Son ouverture et sa transparence font d’elle une favorite des fans, et les critiques louent son instinct percutant. “L’authenticité de Robin et je pense que sa chaleur rend non seulement les gens à l’aise lorsqu’ils s’asseyent et parlent avec elle, mais vous pensez que lorsque vous la regardez, vous regardez un ami”, a déclaré Bob Iger, PDG de Disney, selon Good Morning America. .

Avec un salaire annuel de 18 millions de dollars, Roberts a la valeur nette la plus élevée des trois ancres du matin. Selon Money Inc., la valeur nette de Roberts est maintenant de 35 millions de dollars.