Gemeliers remporte le Gala 10 avec Andy et Lucas

Vendredi 13 mars, Antena 3 a organisé le dixième gala de «Tu cara me suena». La huitième édition du format divertissement est déjà à mi-chemin de sa trajectoire et le niveau des concurrents ne cesse de croître. Comme chaque soir, après le vote du jury et du public, l’un d’eux s’est démarqué des autres et est devenu un gagnant: Gemeliers.

Gemeliers et Andy et Lucas dans ‘Votre visage me sonne’

Au cours de la neuvième tranche, les frères ont fait face au bouton et ont reçu un “original et copie” sur la boîte d’Andy et Lucas. Et c’est que ces derniers ont sauté sur scène avec les jumeaux pour jouer “Je l’aimais tellement.” Quand ils ont fini, Andy et Lucas ont parlé des concerts qu’ils avaient donnés et allaient donner et du jeu vidéo dans lequel ils avaient joué. Carlos Latre, qui a été le premier à parler, a déclaré que c’était l’une des meilleures imitations de la nuit.

Pour sa part, Lolita a avoué que la performance l’a ému et Àngel Llàcer a raconté que leur nombre a été passionnant du fait de la présence d’Andy et Lucas et parce que “une très bonne énergie s’est créée” entre les quatre parce que ce sont tous des “bonnes personnes”. Lorsque le moment est venu de remettre le prix, les frères ont décidé d’envoyer les 3 000 euros à l’hôpital de San Juan de Dios.

Avec avantage

Il y a déjà plusieurs candidats qui ont remporté un gala plus d’une fois. Les Gemeliers ont été les premiers à gagner plus d’une fois dans l’édition et Ils sont les premiers à être les seuls à avoir remporté un total de trois fois jusqu’à présent.. Ce sont David Bustamante et Àlex Casademunt la première fois au deuxième gala et le mélange de chansons de Pablo Alborán au cinquième qui ont mené à son succès. Parviendront-ils à grimper à la première place et à gagner l’édition?

.