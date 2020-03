Gemma Chan confirme un triangle amoureux dans “ The Eternals ” de Marvel Studios

La star des Eternals Gemma Chan a confirmé que le prochain film des Marvel Studios impliquera un triangle amoureux.

La programmation de la phase 4 de Marvel Studios comprend un long métrage intitulé The Eternals, qui introduira plusieurs des superhumains titulaires dans l’univers cinématographique Marvel. Inclus parmi les acteurs réunis dans l’actrice Gemma Chan, qui incarnera Sersi, une éternelle qui a une affection pour les humains.

Alors que tous les détails sur l’histoire de The Eternals ont été gardés secrets, les images diffusées au CCXP du Brésil au Brésil indiquent que le film sera centré sur un triangle amoureux entre Sersi de Gemma Chan, Ikaris de Richard Madden et Dane Whitman de Kit Harington. Lors d’une interview avec Vanity Fair Italia, Gemma Chan a confirmé que The Eternals impliquerait un triangle amoureux, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles elle était intéressée par le film:

«Sersi est celui qui a le plus d’affinité avec les humains. [Indeed] elle est même impliquée dans deux histoires d’amour, une nouveauté absolue pour les événements Marvel et l’une des raisons qui m’ont attiré de ce projet. »

Êtes-vous impatient de voir comment le triangle amoureux se déroulera? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de The Eternals des Marvel Studios:

“The Eternals de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. À la suite des événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, The Deviants.

Réalisé par Chloé Zhao à partir d’un scénario écrit par Matthew K. Firpo et Ryan Firpo, The Eternals interprète Richard Madden comme Ikaris, Gemma Chan comme Sersi, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayak comme Ajak , Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Barry Keoghan comme Druig et Angelina Jolie comme Thena. Kit Harrington a été choisi comme Dane Whitman.

The Eternals sortira en salles le 6 novembre 2020.

Source: Vanity Fair Italia (via ComicBookMovie.com)