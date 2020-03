Gemma Chan sera au centre du triangle amoureux d’Eternals – / Film

Le loup solitaire meurt, mais la meute survit pour se battre Gemma Chan. Chan a confirmé qu’elle serait au centre d’un triangle amoureux dans le prochain film de bande dessinée de Marvel The Eternals, et les deux rivales romantiques qui se battent pour ses affections sont d’anciennes stars de Game of Thrones Richard Madden et Kit Harington. Le triangle amoureux des Éternels se jouera entre l’étranger immortel Sersi de Chan, le compagnon immortel Ikarus de Madden et le mortel Dane Whitman de Harington, alias Black Knight.

Dans une récente interview avec Vanity Fair Italie (via Comic Book), Chan a révélé que son personnage Sersi serait impliqué dans un triangle amoureux entre Ikaris de Richard Madden de Game of Thrones et Dane Whitman / Black Knight de Kit Harington. Les deux ont joué les frères dans la série fantastique de HBO, mais seront maintenant des rivaux romantiques pour Chan’s Sersi, membre des Eternals, une race de surhumains qui vivent secrètement parmi les humains sur Terre depuis 7000 ans. Chan a déclaré au magazine:

«Plus précisément, c’est l’histoire d’un groupe d’étrangers immortels, arrivés sur Terre il y a sept mille ans, donc l’intrigue se déroule sur une très longue période de temps. Sersi est celle qui a le plus d’affinité avec les humains, en fait, elle est même impliquée dans deux histoires d’amour, une nouveauté absolue pour les événements Marvel et l’une des raisons qui m’ont attiré vers ce projet. »

Le triangle amoureux avait été taquiné dans les premières images montrées au CCXP 2019 du Brésil et des photos prises sur le tournage de The Eternals, qui montraient les trois étoiles dans une scène ensemble. Mais la révélation de Chan ajoute une nouvelle dimension à The Eternals, qui ne sera pas le premier film Marvel à présenter une romance, mais pourrait être le premier à en présenter une qui est si centrale dans la dynamique des personnages. Les films Marvel n’ont souvent pas eu le temps de romance, avec des histoires d’amour entières projetées en arrière-plan ou hors écran. Nous n’avons pas eu de romance vraiment crédible depuis les plaisanteries passionnées de Tony et Pepper dans Iron Man en 2008, bien que les flirtations maladroites de Spider-Man: loin de chez soi étaient assez mignonnes.

Nous devrons voir si la romance entre Sersi, Ikaris et Black Knight pourrait changer cela. La prémisse (une femme immortelle coincée entre l’amour d’un mortel et un autre immortel!) Est déjà assez juteuse, et Chan, Madden et Harington peuvent posséder le plus bel ensemble de pommettes jamais. Ils ont donc déjà une longueur d’avance assez importante.

Dirigé par Chloé Zhao d’après un scénario de Matthew K. Firpo et Ryan Firpo, The Eternals joue également Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, et Don Lee.

The Eternals devrait sortir en salles le 6 novembre 2020.

