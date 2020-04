Gene Deitch, illustrateur et réalisateur de séries comme «Tom and Jerry» et «Popeye» est décédé

Malgré le fait qu’il existe aujourd’hui de multiples plateformes pour profiter de séries sans fin du monde entier, très peu parviennent à rester dans nos mémoires en tant que protagonistes des séries qui nous ont accompagnés dans l’enfance. Tom et Jerry, près de Popeye, ce sont certains de ces personnages qui ont leur place bien réservée dans l’histoire. Malheureusement, l’un des esprits derrière ces dessins animés attachants, Gene Deitch, est décédé à Prague à l’âge de 95 ans.

Né à Chicago en 1924, Gene Deitch est décédé tôt vendredi matin dans son appartement de quartier. Petit quartier dans la capitale de la République tchèque. Cela a été rapporté par son éditeur, Petr Himmel, à l’agence de presse internationale Associated Press. Aucun détail n’a été donné sur les causes de sa mort, son rédacteur en chef a seulement déclaré que le caricaturiste, artiste, producteur et réalisateur américain est décédé subitement au cours de la nuit.

En plus de diriger 13 chapitres de Tom et Jerry, et quelques autres de Popeye, la série bien-aimée susmentionnée, Gene Deitch a également participé à la création de ‘Munro’, l’animation oscarisée du meilleur court métrage d’animation en 1960. En outre, il a reçu une autre paire de nominations aux Oscars des années plus tard pour «Here’s Nudnik» et «Comment éviter l’amitié».

Profondément attristé d’apprendre le décès de Gene Deitch. Il a été chaleureux et attentionné lors de nos multiples interviews au fil des ans. Il était également un dessinateur et un animateur absolument brillant, y compris ce court métrage oscarisé écrit par Jules Feiffer https://t.co/dvNUSgqeFW – Brian Heater (@bheater) 17 avril 2020

Gene a reçu, grâce à son énorme contribution au monde de l’animation tout au long de sa vie, le prix Winsor McCay, un prix qu’il a reçu en 2004. Deitch laisse dans le deuil sa femme et ses trois enfants, qui sont tous des illustrateurs qui, espérons-le, pourront livrer au monde des œuvres plus mémorables comme celle de son père.