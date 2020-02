Génération Q – Âge, partenaire et Instagram de Jacqueline Toboni – HITC

The L Word: Generation Q est enfin arrivé sur les écrans de télévision au Royaume-Uni grâce à Sky Atlantic.

Quand il a été diffusé pour la première fois en 2004, The L Word est rapidement devenu l’une des émissions de télévision les plus révolutionnaires de tous les temps.

Bien que ses valeurs d’intrigue et de production n’aient peut-être pas incendié le monde, le fait qu’il soit devenu l’un des premiers programmes télévisés à se concentrer principalement sur un casting de personnages lesbiens était vraiment révolutionnaire.

Après six saisons, The L Word a pris fin en 2009, ce qui a été un coup dur pour les fans.

Cependant, maintenant, après avoir passé 10 ans loin de nos écrans, The L Word est de retour sous la forme de la génération Q.

The L Word: Generation Q sur Sky Atlantic

La génération Q est arrivée pour la première fois en 2019 sur le réseau américain Showtime et maintenant, en février 2020, c’est au tour du Royaume-Uni de découvrir enfin The L Word: Generation Q.

L’épisode 1 de Generation Q est arrivé sur Sky Atlantic le 4 février et se poursuivra chaque mardi à 22 heures pour la saison de huit épisodes de l’émission.

Rencontrez Jacqueline Toboni en tant que Sarah Finley

Alors que The L Word revient avec une foule de personnages hérités de la série originale, c’est la collection de nouveaux arrivants qui donne vraiment vie à la nouvelle série, Generation Q.

L’actrice américaine Jacqueline Toboni, âgée de 27 ans, assumera l’un des rôles principaux de la nouvelle série, qui aura 28 ans le 18 février.

Dans Generation Q, Jacqueline joue le rôle de Sarah Finley qui travaille comme assistante de direction pour l’animatrice de talk-show Alice Pieszecki.

Jacqueline est sur le chemin de la carrière d’actrice depuis ses jours d’école, ce qui lui a permis d’étudier dans une multitude d’écoles de théâtre, notamment la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art (RADA) à Londres, ainsi que des écoles et des universités traditionnelles.

Toboni était presque née pour jouer un rôle dans The L Word en admettant dans W Magazine que la série originale était un plaisir coupable pour elle pendant qu’elle grandissait.

Selon Celebs Indepth, Jacqueline Toboni est en couple avec l’actrice australienne Kassandra Clementi qui est surtout connue pour un passage de trois ans sur le feuilleton australien Home and Away. Comme le montre l’image ci-dessous, le couple publie régulièrement des photos d’eux-mêmes sur Instagram.

Jacqueline Toboni: Films et émissions de télévision

Mis à part The L Word: Generation Q, Jacqueline Toboni ne fait que commencer sa carrière avec seulement sept crédits d’acteur terminés à son nom selon IMDb.

Ses débuts ont eu lieu en 2014 avec une apparition dans le court métrage Bad Girls avant de passer à des rôles plus importants dans Easyflix de Netflix ainsi que son plus grand rôle à ce jour qui est venu comme Trubel dans la série télévisée Grimm.

L’année 2020 semble être une grande année pour Jacqueline avec trois apparitions à venir prévues dans les films The Stand at Paxton County, Moon Lane et Liked.

En plus de cela, The L Word: Generation Q a également été renouvelé pour une deuxième saison.

En attendant, la saison 1 de The L Word: Generation Q est diffusée chaque semaine le mardi à 22 h sur Sky Atlantic ici au Royaume-Uni.

