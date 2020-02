Génération Q filmée? La série Sequel parcourt ces lieux de Los Angeles – HITC

Les fans sont accro, mais où est filmé The L Word: Generation Q?

C’est un régal, mais où est filmé The L Word: Generation Q?

Plongeons-nous dedans…

Des fans de la vieille école ici? Nous en sommes sûrs! Parfois, une série télévisée peut devenir quelque peu une obsession, vous laissant un peu perdu et vidé quand elle est partie.

Ce fut le cas pour les admirateurs de The L Word. La série dramatique américano-canadienne d’Ilene Chaiken, Michele Abbot et Kathy Greenberg a été un incontournable de Showtime pendant de nombreuses années, s’étalant sur une superbe période de six saisons de 2004 à 2009.

Bien sûr, cela s’est terminé de manière satisfaisante, mais la plupart auraient été ravis de se réunir avec l’ensemble central, se prélassant dans leur monde pour une septième saison. Les années ont passé et les choses ont commencé à sembler minces jusqu’à ce que des nouvelles fassent enfin surface.

Maintenant, nous avons The L Word: Generation Q, qui ramène quelques favoris ainsi que nous présente des personnages destinés à être tenus en si bonne estime. Il a autant de charme et d’excitation que son prédécesseur, mais il y a des changements qui se manifestent partout. Alors, où a-t-il été filmé?

Où est filmé The L Word: Generation Q?

Comme l’a souligné le Los Angeles Times, The L Word: Generation Q a été tourné à Los Angeles.

Cela marque un départ par rapport à la série originale, qui – remplaçant West Hollywood – a été tournée à Vancouver, au Canada.

La source identifie également une gamme d’emplacements spécifiques qui figurent tout au long de la série, y compris le lac Silver Lake. La showrunner Marja-Lewis Ryan a souligné l’importance de l’emplacement, en disant: «Nous avons en quelque sorte orienté tous nos personnages autour du réservoir… Donc, comme, lorsque nous établissons des plans de la maison de Shane. Et certaines maisons que nous simulons un peu pour être plus proches de cela qu’elles ne le sont vraiment. “

Les deux autres emplacements utilisés étaient The Line Hotel (3515 Wilshire Blvd.) et Kettle Black (705 Sunset Blvd.). Ces taches du côté est sont essentiellement des remplacements appropriés pour la planète du prédécesseur.

The L Word: Generation Q: plus de lieux de tournage explorés

Le Los Angeles Times met également en évidence deux autres sites remarquables.

Tout d’abord, nous avons Atrium (1816 N. Vermont Ave.). Il s’avère être un lieu important à la fin de la série, Marja soulignant l’importance de ces lieux: «Je recherche la portée et l’échelle. Et pour chaque personnage, c’est une question de “Vont-ils aller ici?” “C’est un endroit magnifique pour manger.

Ensuite, il y a Echo Park Semi-Tropic sur 1412 Glendale Blvd. Ils ont tourné ici pour les scènes qui se déroulent dans l’Atlas…

(L-R) Stephanie Allynne, Arienne Mandi, Jacqueline Toboni, Katherine Moennig, Jennifer Beals, Leisha Hailey, Sepideh Moafi, Rosanny Zayas et Leo Sheng assistent à la première de Showtime’s «…

Marja-Lewis Ryan parle d’Atlas

Sur l’Atlas, la source précédente comprend que Marja espère essentiellement qu’un endroit comme Atlas deviendra une réalité: «C’est presque comme une directive de ma part: quelqu’un s’il vous plaît, ouvrez-en une … Je vais la mettre à la télévision, mais j’ai besoin de quelqu’un pour le faire pour de vrai. “

Elle a poursuivi: «Une grande partie de cette histoire est de trouver de la famille, de trouver une communauté et de trouver des endroits qui ressemblent à des hubs est vraiment excitant pour moi. Je suis sûr que certaines personnes se fâcheront contre moi quand elles découvriront que cela n’existe pas réellement. “

Nous sommes sûrs que beaucoup seront assez ennuyés que ce ne soit pas réel, ce qui ne peut signifier qu’une chose… peut-être pourrions-nous voir Atlas devenir une réalité!

