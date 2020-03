Génération Q saison 2 confirmée? Sky trouve la fortune avec une suite célèbre! – HITC

Les espoirs se sont déjà tournés vers The L Word: Generation Q saison 2.

Quelle est votre émission préférée des années 2000?

Il est assez difficile de décider compte tenu du nombre de grands titres qui ont commencé à apparaître à l’époque. Plus particulièrement, vous avez les goûts de The Wire, qui s’est déroulé de 2002 à 2008, qui est régulièrement cité comme la plus grande série jamais réalisée.

Cependant, il existe une série d’autres séries en lice qui ont fait surface pendant cette période, notamment Breaking Bad, Mad Men, Dexter, et en effet, la grande majorité des Sopranos est également arrivée après la première en 1999.

D’un autre côté, nous parions qu’il y a beaucoup de publics qui, sans une seconde d’hésitation, déclareraient The L Word comme le meilleur que la télévision ait à offrir dans les années 2000.

Ilene Chaiken, Michele Abbot et la série dramatique américano-canadienne de Kathy Greenberg ont régné sur Showtime pendant six saisons de 2004 à 2009, gagnant dès le début un public énorme et répandu.

Quand il a pris fin, son absence a été ressentie par beaucoup, mais certains ont toujours espéré son retour. Maintenant, nous sommes heureux de voir à quel point sa série suite – The L Word: Generation Q – a fait ses preuves. Alors, nous pouvons certainement nous attendre à plus, non?

La saison 2 de The L Word: Generation Q est-elle confirmée?

Oui, selon The Oprah Magazine The L Word: Generation Q a été renouvelé pour la saison 2.

Les plans pour aller de l’avant avec la série ont été confirmés pour la première fois lors de la tournée de presse d’hiver de TCA en janvier. Donc, à peine quelques semaines après la première de la première saison, ils savaient qu’ils poursuivraient plus d’épisodes.

Comme la première saison, il est prévu de revenir pour un total de dix épisodes, et oui, le casting revient avec la même équipe!

De la saison en cours, la créatrice de The L Word – Ilene Chaiken – a tellement conquis le président de Showtime Gary Levine avec son pitch de suite qu’ils ont accepté d’avancer en seulement trois jours, et bien sûr, elle revient avec la showrunner Marja-Lewis Ryan .

Comme l’a souligné la source précédente, Gary a déclaré à propos de l’avenir: “J’ai hâte de voir ce que Marja, avec Ilene et cet ensemble talentueux, offrira pour la saison deux.”

Opinion: Renouveler le mot L: la génération Q est une évidence

De plus, The Hollywood Reporter note que Gary a déclaré: «The L Word: Generation Q a repris notre série originale qui a été vénérée et l’a revigorée pour une nouvelle génération et une nouvelle ère. Le résultat a été un spectacle qui fait appel à toutes les générations pour sa pertinence, son intrépidité, son émotion et son plaisir. »

Nous ne pouvions pas être plus d’accord, c’est pourquoi ils auraient été fous de ne pas commencer la saison 2.

Grâce aux stars de retour de la série originale, il y a un sentiment de nostalgie et de renaissance pour les fans à long terme. Cependant, le large éventail de nouveaux personnages passionnants introduit une nouvelle génération dans le spectacle et lui donne un nouveau souffle.

Il y a tellement de potentiel à explorer pour l’avenir, comme la grossesse de Quiara et l’implication de Shane, la relation de plus en plus compliquée d’Alice, la romance d’Angie et Jordi et plus encore.

La saison 1 a fait un excellent travail pour rouvrir ce monde, mais maintenant, le public est impatient de rester.

Les fans sur Twitter veulent The L Word: Generation Q saison 2

Déjà, des fans ravis se sont tournés vers Twitter à la suite des nouvelles du renouveau.

Le prédécesseur de la série comptait un public très dévoué et il est clair que la même chose peut être dite de la suite, avec des admirateurs frais et de retour enthousiastes pour plus.

Découvrez une sélection de tweets:

