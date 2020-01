Génial! L’ex de Luis Fonsi a perdu quelques kilos et ressemble maintenant à ceci

Adamaris López démontre que tous les efforts qu’il déploie portent leurs fruits.

20 janvier 2020

Il y a quelques années, la relation amoureuse que le chanteur avait Luis Fonsi et l’actrice et présentatrice Adamaris López C’était peut-être l’un des plus médiatiques de son temps.

Depuis qu’ils se sont rencontrés, tout était amour, sourire et beaucoup d’attirance. Malheureusement, à l’époque, l’histoire ne s’est pas bien terminée et, après une pause difficile, Adamaris Il a fini par écrire un livre démontrant qu’il était très affecté par tout ce qu’il vivait avec le chanteur.

Pour sa part, Luis Fonsi Il a toujours essayé de rester prudent, car il était un peu plus réservé que son ex-petite amie. Maintenant que les deux sont plus calmes et ont continué leur vie, Adamaris Il a surpris le monde en montrant le nouveau chiffre qu’il avait eu après avoir perdu plusieurs kilos.

Au milieu de la relation avec Luis Fonsi, Adamaris On lui a diagnostiqué un cancer du sein et, comme prévu, cela a eu un impact psychologique important sur elle.

Déjà des années après avoir vaincu la maladie et reconstruit sa vie, il est actuellement engagé à Toni Costa. Elle est également l’une des présentatrices officielles du programme Un Nuevo Día et est considérée par beaucoup comme une personnalité très motivante.

.