“Genius: Aretha” bientôt sur la chaîne National Geographic

Lors de l’événement télévisé de la Critics Association cette semaine, National Geographic a révélé de nouveaux détails sur sa prochaine émission, Genius, qui reviendra pour une troisième saison sur National Geographic le lundi 25 mai. 2020, à 9 / 8c.

La série se concentrera sur Aretha Franklin, qui était une sensation gospel, championne des droits civiques et l’un des chanteurs les plus doués de sa génération. Elle a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde, atteint plus de 112 singles à succès Billboard, remporté 18 Grammy Awards, joué lors de trois inaugurations présidentielles et a été la première femme à être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame. GENIUS: ARETHA montrera comment la prodige de l’évangile Little Re est devenue l’emblématique Aretha Franklin, la reine incontestable de la soul.

GENIUS met en scène les histoires fascinantes des innovateurs les plus brillants du monde, explorant leurs réalisations extraordinaires ainsi que leurs relations personnelles volatiles, passionnées et complexes. La troisième saison de la série mondiale d’anthologie acclamée par la critique de National Geographic sera présentée en quatre nuits consécutives, commençant le Memorial Day, le lundi 25 mai à 9 / 8c. Cette saison à venir sera la toute première série limitée, scénarisée et unique autorisée sur la vie d’Aretha Franklin.

La série en huit parties explorera le génie musical de Franklin et sa carrière incomparable, ainsi que l’impact incommensurable et l’influence durable qu’elle a eu sur la musique et la culture du monde entier. GENIUS: ARETHA alternera entre les scénarios actuels et les scènes de sa jeunesse, en se concentrant sur son enfance et les événements clés qui ont influencé sa carrière d’adulte.

Imagine a établi un partenariat avec Warner Music Entertainment pour cette troisième saison, qui sera à nouveau produite par Brian Grazer et Ron Howard. Récipiendaire du prix Pulitzer, récipiendaire de la bourse MacArthur «Genius» et lauréate du Tony Award Suzan-Lori Parks («Topdog / Underdog») est showrunner et productrice exécutive. Anthony Hemingway, lauréat des Emmy, Golden Globe et BAFTA TV Award («The People v. O.J. Simpson: American Crime Story»), sera également producteur exécutif et directeur de production pour la saison.

Le producteur de disques légendaire Clive Davis et le président-directeur général d’Atlantic Records Craig Kallman se sont également joints aux producteurs exécutifs. Franklin a travaillé avec Davis pendant 23 ans, pendant la plus longue période de sa carrière d’enregistrement. Les producteurs exécutifs qui reviennent sont Francie Calfo (GENIUS, «Empire»), Ken Biller (GENIUS: EINSTEIN, GENIUS: PICASSO), Gigi Pritzker et Rachel Shane (MWM Studios), et Sam Sokolow (EUE / Sokolow). De plus, Anna Culp d’Imagine sert de co-producteur exécutif aux côtés du producteur Peter Afterman.

L’héritage de Franklin prend vie grâce à la candidate de l’Academy Award 2020 Cynthia Erivo («Harriet», «The Color Purple»), dont la profondeur incomparable en tant qu’acteur et musicien met en lumière la femme derrière la musique et le génie d’Aretha. A ses côtés, Shaian Jordan incarne Young Aretha (Little Re), la fille timide et extrêmement talentueuse du célèbre prédicateur de Détroit Clarence LaVaughn (CL) Franklin, interprétée par Courtney B. Vance («The People v. OJ Simpson: American Crime Story») , qui met Aretha sous les projecteurs à un très jeune âge. C.L., une star à part entière, était connue sous le nom de «Million Dollar Voice» et a fait publier et diffuser ses sermons légendaires dans une émission de radio hebdomadaire, et a également réservé des visites du ministère national et des apparitions publiques.

Pauletta Washington («She’s Gotta Have It») joue la grand-mère Rachel, la matriarche de la famille Franklin après la mort de la femme de C.L. Elle adore son fils C.L. et élève ses enfants comme les siens. Patrice Covington («The Color Purple» de Broadway) et Rebecca Naomi Jones («The Big Sick») représentent respectivement Erma et Carolyn Franklin, les sœurs d’Aretha – deux artistes talentueuses qui chantent la sauvegarde d’Aretha plus tard dans la vie. Steven Norfleet («Watchmen») incarne Cecil, le frère d’Aretha, qui la protège, elle et ses relations amoureuses. Omar J. Dorsey («Queen Sugar») se joint à James Cleveland, un chef de choeur qui rejoint C.L. L’église de Franklin et finalement se lie d’amitié et entraîne Little Re.

Malcolm Barrett («Timeless», «Preacher») se joint à Ted White, le premier mari et chef d’entreprise de Franklin, qui développe des relations avec des auteurs-compositeurs et des producteurs et sélectionne certains de ses plus grands succès.

David Cross («Goliath», «Arrested Development») est Jerry Wexler, le légendaire producteur de disques qui a découvert pour la première fois le talent et le potentiel incroyables de Franklin. Au fur et à mesure que son succès grandit, cela provoque un conflit d’intérêts, car leur relation créative change et leurs enjeux professionnels augmentent. King Curtis, joué par Marque Richardson («Dear White People»), est un joueur de cor qui rejoint les musiciens de Muscle Shoals lors de la première session d’enregistrement de Franklin avec Cross en tant que producteur. Kimberly Hébert Gregory («Vice Principales») joue Ruth Bowen, une pionnière dans son domaine et la tête d’une agence à succès noire, qui représente Franklin, la réservant dans des lieux de classe mondiale et la mettant sur les couvertures de Time and Ebony les magazines.

La série présente un certain nombre de personnalités bien connues qui ont croisé Franklin, notamment le Dr Martin Luther King Jr., Quincy Jones, Dinah Washington, Luther Vandross, George Michael, Lena Horne et plus encore. GENIUS: ARETHA diffusera dans 172 pays et en 43 langues sur National Geographic Channels.

Disney n’a pas encore annoncé si «Genius» arrivera à Disney +, les deux saisons précédentes ne sont pas disponibles sur d’autres plates-formes de streaming, mais si Disney estime que ce n’est pas approprié pour Disney +, attendez-vous à ce qu’il soit publié sur Hulu.

Êtes-vous excité pour une troisième saison de “Genius”?

