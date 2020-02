Genius: Aretha First Look Teaser Trailer est sorti

National Geographic a publié une nouvelle bande-annonce de leur prochaine série dramatique, Genius: Aretha. La série met en vedette la candidate aux Oscars Cynthia Erivo dans le rôle d’Aretha Franklin dans la troisième saison de la série d’anthologie mondiale acclamée par la critique, qui suit Genius: Einstein et Genius: Picasso.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Le nouveau spectacle sera présenté le Memorial Day, le lundi 25 mai 2020 à 9 / 8c sur la chaîne National Geographic. Les deux saisons précédentes ont encore été ajoutées à Disney +, mais sont disponibles sur Hulu. Espérons que cette série dramatique arrivera bientôt à Disney +.

Êtes-vous excité pour Genius: Aretha?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.