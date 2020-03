«Genius: Aretha» retardée par le coronavirus – NatGeo Anthology

National Geographic a reporté indéfiniment la première de Genius: Aretha le 25 mai, selon The Hollywood Reporter.

La série d’anthologie, mettant en vedette Cynthia Erivo dans le rôle de la légendaire chanteuse soul Aretha Franklin, a été contrainte d’arrêter la production le 13 mars en raison de la crise des coronavirus.

La déclaration du réseau se lit comme suit: «La production sur la série limitée de National Geographic Genius: Aretha (des studios de télévision Fox 21 et Imagine Television Studios) reste suspendue, et il est devenu clair que la série ne sera pas terminée à temps pour notre Memorial annoncé précédemment. Jour de diffusion. Nous sommes impatients de reprendre le travail dès que possible et en toute sécurité, et à ce moment-là, nous annoncerons une nouvelle date de première pour plus tard cette année. Nous ne pouvons pas attendre de laisser la voix d’Aretha chanter, et selon les mots de la Reine elle-même, «Être la Reine ne signifie pas seulement chanter, et être une diva ne signifie pas seulement chanter. Cela a beaucoup à voir avec votre service aux gens. Et vos contributions sociales à votre communauté et vos contributions civiques également. “Dans cet esprit, nous souhaitons à tous nos téléspectateurs bonne chance en ces temps difficiles, en particulier ceux qui travaillent dans nos communautés pour nous garder en sécurité.”

* Late Night With Seth Meyers commencera à diffuser de nouveaux épisodes lundi (NBC, 00h37), avec un contenu tourné à distance. Meyers sera rejoint (via le chat vidéo) par l’espoir présidentiel démocrate Bernie Sanders lundi et la sénatrice Elizabeth Warren mardi.

* L’ancienne animatrice du Great British Baking Show, Sue Perkins, voyagera à travers l’Amérique latine pour un nouveau spectacle de voyage sur Netflix, rapporte notre site partenaire Deadline.

* CBS diffusera le spécial Garth & Trisha Live !, avec des performances de Garth Brooks et de sa femme Trisha Yearwood dans leur studio d’enregistrement à domicile, le mercredi 1er avril à 9 / 8c.

* Pop TV a annoncé qu’un jour à la fois resterait dans son créneau horaire du mardi à 21 h 30 pour le reste de la saison 4. (Il devait initialement succéder à Schitt’s Creek dans le créneau de 21 h, à compter du 14 avril. ). Pendant ce temps, la station sœur TV Land diffusera à nouveau simultanément ODAAT cette semaine, avec l’épisode 2.

* Apple TV + a publié une bande-annonce de Trying, une série de comédie britannique avec Esther Smith (Cuckoo) et Rafe Spall (Peter Versus Life) en tant que couple travaillant à fonder une famille. Imelda Staunton co-stars. Les huit épisodes seront diffusés le vendredi 1er mai.

