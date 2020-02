‘Gentefied’ Saison 2: Statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

Après une première et fantastique saison de télévision, tous les abonnés qui se sont branchés sur Gentefied espèrent voir une deuxième saison. Netflix n’a pas encore renouvelé la série, mais ci-dessous, nous avons discuté de la probabilité de voir Gentefied être renouvelé, ainsi que de ce que vous pouvez faire pour que cela se produise. Nous suivrons toutes les choses de la saison 2, y compris le statut de renouvellement, la distribution et les nouvelles de production, ainsi que la date de sortie potentielle de la saison 2.

Gentefied est une série originale de comédie dramatique de Netflix Original basée sur le court métrage numérique en ligne du même nom. Créée par Marvin Lemus et Linda Yvette Chávez, la série a été produite et réalisée par Ugly Better star America Ferrera.

Netflix a-t-il renouvelé Gentefied pour une deuxième saison?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 26/02/2020)

Au moment d’écrire ces lignes, Gentefied était absent depuis moins d’une semaine, il n’est donc pas surprenant que Netflix n’ait pas encore décidé de l’avenir de la série. En règle générale, Netflix peut prendre entre un mois et près de six mois avant de décider de l’avenir d’un original.

Nous pouvons nous attendre à recevoir des nouvelles de renouvellement dans un proche avenir, mais si vous voulez faire votre part pour que Gentefied soit renouvelé, vous pouvez faire ce qui suit:

Revoir la saison 1 de GentefiedTalk sur la série sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #Gentefied et #WatchGentefiedRecommend Gentefied aux amis et à la famille

Quand mes potes disent qu’ils n’ont pas encore vu #Gentefied… pic.twitter.com/aLItHSesut

– Gentefied (@gentefied) 25 février 2020

Gentefied a-t-il besoin d’une deuxième saison?

Très certainement. Alors que la famille Morales était occupée à célébrer la naissance de la fille nouveau-née d’Erik, Delfina, qui porte le nom de la grand-mère d’Erik, Pop a eu des ennuis, se faisant arrêter pour une amende exceptionnelle pour une accusation de vandalisme d’il y a six mois. Dans le premier épisode de la série, Pop a été arrêté pour avoir uriné en public et brisé une fenêtre, et après son renflouement, nous ne l’avons jamais vu retourner au tribunal ou payer une amende pour ses actes. Dans les derniers instants, Erik a réalisé que Pop n’était pas là, seulement pour que nous puissions voir le patriarche de la famille être emmené par ICE.

Sans que Pop soit emporté par ICE, la famille Morales aura désespérément besoin de le retrouver. Ils auront peut-être de la chance et découvriront les charges en suspens au nom de Pop, mais il pourrait toujours être expulsé du pays. Bien qu’il soit propriétaire d’une entreprise, Pop est un immigrant sans papiers. Le futur de rêve d’Erik et Lidia de déménager à Palo Alto, en Californie, devra peut-être être suspendu jusqu’à ce que Pop soit ramené à la maison et que l’avenir de Mama Fina soit assuré.

Chris a finalement décidé de consacrer ses compétences culinaires à Mama Fina, mais son père a laissé tomber une énorme bombe, offrant à Chris la chance d’aller à l’école culinaire. Avec le chaos et l’incertitude persistants avec les Morales, Chris pourrait ne pas aller à l’école de sitôt.

Après un désaccord entre le couple intermittent Ana et Yessika, le couple se réunira-t-il lors de la deuxième saison? Yessika croyait que participer à un festival de la nourriture aurait satisfait les gentrifiants, mais Ana était plus soucieuse de garder Mama Fina en vie.

Enfin, l’avenir de Mama Fina est en grand danger après qu’il a été révélé que Vivian, un connaisseur d’art, prévoit de transformer Mama Fina en une «expérience de cuisine pop-up à thème».

Qu’est-ce que les abonnés ont pensé de Gentefied?

De nombreux abonnés sont tombés amoureux de la première saison de Gentefied:

Lorsque vous en avez l’occasion, VEUILLEZ regarder Gentefied sur Netflix, actuellement en train de regarder et d’aimer chaque seconde Latinx, afro-latinx, représentation queer, machisme, dynamique familiale, le mal de la gentrification – il n’y a rien que ce spectacle ne couvre pas – 11 / 10 pic.twitter.com/XcRsJgHpg9

– ary ‍♀️ (@navareanna) 21 février 2020

Est-ce que je viens juste de regarder la saison entière #Gentefied? Oui et je n’ai pas de regrets pic.twitter.com/u9xyfcVOfa

– (@cynthiaflowa) 22 février 2020

Voici l’affaire: ce n’est pas seulement un «spectacle Latinx», c’est une histoire humaine remplie de cœur et d’humour. Mais il est également vrai que si nous voulons plus de contenu Latinx, nous devons prouver qu’il a un public. Donnez-leur une montre! Je suis 2 épisodes dans & so in love w / this show & cast @gentefied ❤️ https://t.co/FPnlfyBwXC

– Isabella Gomez (@Isabella_Gomez) 21 février 2020

Quelle est la date de sortie de Netflix pour la saison 2 de Gentefied?

La date de sortie de la saison 2 de Gentefied dépend entièrement du moment où la série est renouvelée. Si nous devions deviner, nous ne nous attendrions pas à voir la série baisser avant 2021. Le tournage de la première saison a commencé en avril 2019 et a été publié en février 2020. Tant que la deuxième saison commencera à tourner dans les prochains mois, nous pourrions nous attendre à voir la saison 2 arriver entre Février et avril 2021.

Aimeriez-vous voir une deuxième saison de Gentefied sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!