Geoff Johns fait allusion aux apparitions du flash et de la lanterne verte dans ‘Stargirl’

Geoff Johns a taquiné que nous pourrions éventuellement voir les principaux membres de la Justice Society of America comme The Flash et Green Lantern dans Stargirl.

La Justice Society of America est sur le point de jouer un grand rôle dans DC Universe et la prochaine série Stargirl de The CW. Nous savons que Starman et Mid-Nite apparaîtront dans la série, mais qu’en est-il des membres éminents de l’équipe de super-héros comme The Flash de Jay Garrick et Green Lantern d’Alan Scott?

Dans la dernière bande-annonce de Stargirl, nous voyons une photographie de la JSA, qui comprend un aperçu de The Flash et Green Lantern. Dans une récente interview avec IGN, le co-créateur de la série Geoff Johns avait ceci à dire à propos de The Flash et Green Lantern apparaissant potentiellement dans Stargirl:

“[Green Lantern and Flash] sont parlées et existent dans la JSA. Il y a une photo d’eux dans le premier épisode, et il y a des plans pour l’avenir, mais Jay Garrick et Alan Scott, pour moi, sont toujours les hommes d’État âgés. Ce sont les grands héros de la JSA et leur ombre est très longue et ce sont de super personnages. Ils font partie de la JSA d’origine et leur héritage se fera sentir tout au long du spectacle. Je ne veux pas trop gâcher ça, mais je peux en rester là. “

Voici le synopsis officiel de Stargirl:

La deuxième étudiante du secondaire Courtney Whitmore qui inspire un groupe improbable de jeunes héros pour arrêter les méchants du passé. Cette nouvelle série DC Universe réinvente Stargirl et la toute première équipe de super-héros, la Justice Society of America, dans une série amusante, excitante et imprévisible créée en 2019, produite par Warner Bros. Television, Mad Ghost Productions et Berlanti Productions.

Stargirl met en vedette Brec Bassinger dans le rôle de Courtney Whitemore, Joel McHale dans le rôle de Starman, Luke Wilson dans le rôle de Pat Dugan et Meg DeLacy dans le rôle de Cindy Burman. La série met également en vedette Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone. Geoff Johns écrira et produira la première saison de 13 épisodes de Stargirl tandis que Sarah Schechter et le patron d’Arrowverse, Greg Berlanti, seront également producteurs exécutifs de la série.

Stargirl devrait être diffusée sur DC Universe le 18 mai 2020, avant d’être diffusée sur The CW le 19 mai à 20h00. ET.

Source: IGN