Geoff Johns partage son histoire personnelle sur «Stargirl» dans une lettre ouverte

Le producteur de Stargirl, Geoff John, a écrit une lettre ouverte sur la signification personnelle de la série à lire avant de regarder l’émission.

En mai, DC Universe lancera Stargirl pour les abonnés et Warner Bros. Television a envoyé des copies avancées des trois premiers épisodes à la presse pour examen. La société de production a également envoyé une lettre ouverte rédigée par le co-showrunner Geoff Johns pour que les téléspectateurs lisent avant de regarder la nouvelle série.

Dans la lettre, Geoff Johns raconte le lien personnel qu’il a avec le personnage de Stargirl, qu’il a créé pour les bandes dessinées et basé sur sa défunte sœur, Courtney. La lettre est remplie d’histoires émotionnelles et réconfortantes, y compris un merveilleux geste du réalisateur de Superman Richard Donner, et se termine par Geoff Johns remerciant toutes les personnes impliquées dans la série pour avoir donné vie à Stargirl.

Vous pouvez lire la lettre complète de Geoff John ci-dessous:

À tout le monde sur le point de regarder Stargirl –

Je sais que vous avez des problèmes réels à régler, comme nous le faisons tous, donc si vous les regardez, j’espère que cela fera une pause et je vous encourage à regarder Stargirl avec ta famille. C’est pour cela que la série a été créée et en quoi consiste la série – et, franchement, c’est le moment d’être en famille.

Toute ma carrière a commencé avec les héros. Un coup de fil au bureau du directeur de Superman, Richard Donner, m’a valu un stage qui m’a finalement conduit à être l’assistant de Dick en 1996. Au cours de cette première année de travail pour lui, ma sœur – Courtney – a été tuée dans la catastrophe du vol 800 du TWA. Courtney était en route pour la France en tant qu’étudiante étrangère. Elle avait 18 ans. Elle était intelligente, drôle et sans cesse enthousiaste. Dick a acheté mon billet pour Detroit et m’a dit que j’aurais un travail qui m’attendrait à Los Angeles chaque fois que je serais prêt à revenir. Cet automne, nous avons tourné un film intitulé Conspiracy Theory à New York. Il a invité mes parents sur le plateau et les a mis dans le film. C’était la première fois que je me souviens qu’ils souriaient et s’amusaient depuis la mort de ma sœur. Dick était mon héros pour ça.

Un an plus tard, j’ai vendu ma première proposition de bande dessinée à DC Comics. Ça s’appelait Stars & S.T.R.I.P.E.. La prémisse, qui est également la prémisse de l’émission, était que la mère de l’adolescente Courtney Whitmore, Barbara, épouse le mécanicien Pat Dugan et Courtney (à contrecœur) déménage avec eux de Los Angeles au Nebraska. Dans le Nebraska, Courtney découvre que son nouveau beau-père était un acolyte de super-héros et vole les vieux trucs de son partenaire, le prenant pour une balade de joie. En fin de compte, Courtney prend le manteau de Stargirl et Pat est forcé de sortir de sa retraite et devient un acolyte de sa belle-fille en tant que S.T.R.I.P.E. C’est une histoire sur la façon dont la famille est créée par le lien, pas le sang. Stargirl a évidemment été nommée d’après et inspirée par ma sœur, Courtney. C’est son esprit et son énergie optimiste que je voulais remettre dans le monde avec Stargirl. C’est festif, prospectif et positif. Et j’espère que cela se manifestera lorsque vous regarderez ces épisodes.

J’ai écrit beaucoup d’histoires de super-héros dans ma carrière, mais c’est de loin la plus personnelle à tous les niveaux. Le casting, l’équipe et toutes les personnes impliquées ont donné leur talent et leur passion pour apporter Stargirl à la vie et je ne pourrais pas leur en être plus reconnaissant. Je pense que leur travail acharné a porté ses fruits et, à tout le moins, j’espère que vous souriez quelques fois pendant que vous regardez Brec Bassinger, jouant Courtney, et Luke Wilson, jouant Pat, prenez leurs manteaux individuellement et ensemble.

Je m’excuse pour la longueur de cette note «introductive». Il y a quelques semaines, j’avais pensé que ce serait un simple paragraphe ou deux. Mais maintenant, je me sens presque désolé de supposer que vous avez le temps de regarder Stargirl. Encore une fois, merci, et si quelqu’un veut parler davantage de l’émission, je serais heureux de le faire.

Meilleur pour vous et votre famille –

Geoff Johns

Voici le synopsis officiel de Stargirl:

La deuxième étudiante du secondaire Courtney Whitmore qui inspire un groupe improbable de jeunes héros pour arrêter les méchants du passé. Cette nouvelle série DC Universe réinvente Stargirl et la toute première équipe de super-héros, la Justice Society of America, dans une série amusante, excitante et imprévisible créée en 2019, produite par Warner Bros. Television, Mad Ghost Productions et Berlanti Productions.

Stargirl met en vedette Brec Bassinger dans le rôle de Courtney Whitemore, Joel McHale dans le rôle de Starman, Luke Wilson dans le rôle de Pat Dugan et Meg DeLacy dans le rôle de Cindy Burman. La série met également en vedette Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone. Geoff Johns écrira et produira la première saison de 13 épisodes de Stargirl tandis que Sarah Schechter et le patron d’Arrowverse, Greg Berlanti, seront également producteurs exécutifs de la série.

Stargirl devrait être diffusée sur DC Universe le 11 mai 2020, avant d’être diffusée sur The CW le 12 mai.