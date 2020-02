George Clooney, sa maison a été inondée après la tempête

George Clooney, sa maison a été inondée après une tempête | .

Le manoir que l’acteur George Clooney et sa femme, Amal, possèdent dans Berkshire, Grande-Bretagne, a été inondée après le passage de tempête Dennis, qui a touché les zones adjacentes de la Tamise, a rapporté El País.

La rivière a débordé à cause des pluies, donc en images aériennes du domaine Clooney, datant du 17ème siècle, vous pouvez voir comment son court de tennis, une petite maison attenante et tout le jardin étaient sous l’eau.

Cependant, apparemment, le manoir, la piscine et plusieurs navires à terre étaient en sécurité.

Bien que ce soit la résidence dans laquelle la famille Il passe plus de temps, possède d’autres propriétés à Côme (Italie) et à Los Angeles (Californie).

En 2016, la propriété de Berkshire, acquise par des célébrités en septembre 2014, avait déjà été touchée par des inondations et les réparations ont duré 18 mois.

Clooney et sa famille sont actuellement sur l’île canarienne de Palmier rouler le film Bonjour, minuit, qui est la première production que l’artiste interprète et réalise pour Netflix.

George Timothy Clooney Nom complet de l’acteur, il a une véritable histoire d’amour avec sa femme actuelle, quand ils se sont rencontrés, ils avaient une connexion presque instantanée, Clooney était connu pour être un amoureux du film connu comme l’acteur “éternel célibataire”.

Cependant, depuis qu’il a rencontré sa femme maintenant Amal Amaludin qui est une célèbre avocate britannique et défenseure des droits de l’homme, savait que c’était elle.

L’acteur, réalisateur, scénariste et producteur de 58 ans Il a épousé son Amaludin depuis 2014 et à ce jour, ils sont l’un des couples les plus frappants et enviés du show-business.

