George Gray, un annonceur de «Price is Right», se remet de 3 crises cardiaques

L’annonceur de Price is Right, George Gray, “se remet bien” après avoir subi non pas une mais trois crises cardiaques massives plus tôt cette semaine.

“Il se remet bien, compte tenu de son pinceau avec la mort”, a déclaré le représentant de Gray, Phil Viardo, à notre site sœur Variety. «J’ai pu lui parler pendant environ 20 minutes ce matin, et il est de bonne humeur après la peur de sa vie. Il se repose actuellement et se concentre sur la récupération. »

Selon le véritable play-by-play de TMZ, Gray se serait réveillé lundi avec des douleurs à la poitrine, et sur le chemin de l’hôpital a subi sa première crise cardiaque dans l’ambulance. Après l’insertion chirurgicale d’un puis de deux stents défaillants, il a subi la deuxième attaque. Le troisième est venu alors que Gray était sur la table d’opération pour recevoir un troisième stent. Après un quadruple pontage, il a été décrit comme étant dans un état stable.

Viardo dit à TVLine que Gray se rétablit actuellement dans un hôpital de l’Arizona avec sa femme Brittney «à ses côtés» du mieux qu’elle peut, compte tenu des protocoles COVID-19.

Étant en excellente forme physique, sans problème de cholestérol, sans drogue ni tabagisme, Gray, 53 ans, a dit soupçonner que des facteurs génétiques étaient en jeu. En tant que tel, Viardo a déclaré que Gray «veut que cette situation soit un rappel à chacun de faire attention à la santé de son cœur [since] ce qui lui est arrivé pourrait arriver à n’importe qui. »

Gray a crédité la pandémie de coronavirus pour avoir sauvé sa vie par inadvertance, vu que lui et sa femme auraient été sur une plage isolée en Thaïlande au moment de sa crise cardiaque, pour des vacances d’un an.

Avec la fermeture d’Hollywood par la pandémie, The Price Is Right est actuellement au milieu d’une interruption de production indéfinie.